Lady Cuadrado rapisce i follower: ecco chi è Melissa Botero

Juan Cuadrado è in Italia da ormai 11 anni: era il 2009, infatti, quando fu acquistato dall'Udinese di Pozzo che lo portò in Serie A dall'Independiente di Medellin, nota squadra colombiana. In due anni con i friulani gioca poco, mette insieme 24 presenze complessive ma dimostra di possedere qualità tecniche e fisiche non indifferenti. Nel 2011-2012 va in prestito al Lecce dove gioca con continuità, mette insieme 33 gettoni e segna 3 gol.

La Fiorentina si accorge del suo talento e decidere di investire su di lui: in due anni e mezzo in viola esplode definitivamente come esterno offensivo ma in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino basso, segna 26 gol in 126 presenze e nel gennaio del 2015 viene acquistato dal Chelsea di José Mourinho per la cifra record di 30 milioni di euro. Con i Blues però non riesce ad integrarsi, si fa male e gioca solo 15 presenze totali con la Juventus che nell'estate del 2015 decide di portarlo a Torino.

Questa, dunque, è la quinta stagione per Cuadrado a Torino e finora ha messo insieme 164 presenze condite da 15 reti spesso molto pesanti sia in campionato che in Champions League. Il 31enne esterno colombiano è uno dei punti di forza del club bianconero: lo è stato con Massimiliano Allegri e lo è anche con Maurizio Sarri per via della sua duttilità, abnegazione, velocità e spirito di sacrificio.

Cuadrado è anche un punto fermo della nazionale colombiano con cui dal 2010 ha disputato la bellezza di 90 partite realizzando anche otto reti, vincendo una medaglia di Bronzo nella Copa America del 2016. Con la Juventus ha vinto tutto: quattro scudetti, tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana ma il vero obiettivo stagionale resta la Champions League. Con il Chelsea ha giocato poco ma ha vinto una Premier League e una Coppa di Lega.

Juan è a Torino con la sua sexy compagna Melissa Botero con cui ha avuto due figli. La coppia vive felice con lady Cuadrado che ha anche un grande seguito sui social network con oltre 165.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto che la ritraggono principalmente nella sua vita quotidiana. Melissa è una ragazza semplice, riservata e in questi anni in Italia non si è mai fatta notare più di tanto. Il suo Cuadrado però è follemente innamorato di lei che è uno dei suoi punti di forza e certezza sia in campo che soprattutto nella vita privata.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?