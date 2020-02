Lady de Ligt spopola su Instagram: follower in delirio

Matthijs de Ligt è un difensore olandese in forza alla Juventus che in estate è passato dall'Ajax ai bianconeri per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Il 20enne di Leiderdorp è stato l'acquisto più costoso della campagna acquisti della Vecchia Signora e su di lui ci sono state fin da subito grandi aspettative. Matthijs ha un po' steccato all'inizio con qualche errore di posizione di troppo, con qualche fallo di mano, involontario, di troppo e con una timidezza insolita per un difensore dalla sue qualità.

Pian piano, però, de Ligt sta facendo vedere le sue grandi qualità da difensore che hanno convinto la Juventus a investire una cifra importante per strapparlo alla concorrenza dei più grandi club europei. Fino a questo momento Matthijs ha messo insieme 21 presenze su 29 totali saltando cinque gare di campionato, due di Champions League e la finale di Supercoppa Italiana dove Maurizio Sarri gli ha preferito Merih Demiral nella sconfitta subita per mano della Lazio di Simone Inzaghi.

In casa Juventus, però, sono certi che il ragazzo si farà con Sarri che ha già dichiarato che diventerà il più forte difensore al mondo nei prossimi anni. Il grande segreto di Matthijs però è da ricercarsi anche nella sua vita privata dato che è da tempo impegnato con la sexy AnneKee Molenaar, figlia dell'ex giocatore dell'Ajax e della nazionale orange Keje.

AnnaKee è una giovane modella olandese che di professione è anche influencer con molto seguito sui social e tra le sue più grandi passioni ci sono le serie tv e la cucina: pare anche non sia una grande amante del calcio nonostante il padre sia stato calciatore e il suo attuale compagno sia uno dei giocatori più rappresentativi del calcio olandese. La sua popolarità è cresciuta dal mese di settembre ad oggi con 367000 follower attuali contro i 330000 di "partenza".

La sua qualità principale pare essere la semplicità dato che non ama apparire e le piace mostrarsi per com'è: una bellezza acqua e sapone e questa cosa è piaciuta molto ai suoi tantissimi seguaci che stanno crescendo sempre di più in maniera esponenziale. L'ultimo scatto con i suoi tre cani ha raccolto oltre 35000 mi piace e una serie infinita di commenti di apprezzamento nei suoi confronti ma anche di quelli dei suoi tre fedeli amici a quattro zampe: "Tornata a Torino insieme ai miei tre bambini".



