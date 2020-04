Lady Inzaghi racconta la quarantena: "Io e Pippo ci stiamo amando"

Filippo Inzaghi e il suo Benevento hanno di fatto dominato la stagione di Serie B con i campani primi con la bellezza di 20 punti di vantaggio sul Crotone secondo. L'ex attaccante di Atalanta, Juventus e Milan nei giorni scorsi aveva parlato così, ai microfoni di Sky Sport, della possibile ripresa del campionato, fermo per via della pandemia da coronavirus: "Parlare di calcio è difficile, noi abbiamo fatto tutti un passo indietro rispetto alla salute, che è la priorità più grande. Nel momento in cui tutto finirà noi vogliamo ricominciare a giocare, sarebbe la cosa più giusta. Tutti vogliamo finire quello che abbiamo iniziato 8 mesi fa, i campionati vanno terminati, in campo anche d'estate. Sarebbe la soluzione migliore per evitare equivoci ed evitare che qualcuno subisca dei danni".

Inzaghi si è poi dovuto scontrare con il suo ex compagno di squadra Demetrio Albertini che forse non capendo il senso delle sue parole l'aveva ripreso pesantemente circa l'argomento. Superpippo, come veniva soprannominato dai suoi tifosi, ha però risposto a tono alle parole dell'ex centrocampista di Milan e Atletico Madrid: "Mi dispiace che queste dichiarazioni siano state strumentalizzate. Mi ha dato fastidio quello che ho letto, soprattutto perché dopo la partita con il Pescara avevo 22 punti di vantaggio sulla terza ma ero stato tra i primi a dire di fermarsi. Se Albertini avesse letto bene l’articolo non avrebbe fatto queste esternazioni senza stile e di basso livello".

L'allenatore del Benevento, come tutti, sta vivendo la sua quarantena ma non in solitaria dato che ormai da mesi è insieme ad Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che di professione fa la modella, la fashion designer, l'organizzatrice d'eventi e di matrimoni. La ragazza, friulana, è nata a Udine nel 1990 e ha iniziato a muovere i primi passi nella moda mentre nel 2012 ha partecipato a Miss Italia. Angela ha un discreto seguito sui social con oltre 40.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue foto e video che la ritraggono in momenti della giornata.