Lady Saponara manda in tilt i suoi follower

Riccardo Saponara ha cambiato un'altra squadra, la settima, durante il mercato di riparazione ed è passato al Lecce di Fabio Liverani. Il 28enne di Forlì tenterà di dare il suo contributo per aiutare i salentini a raggiungere la salvezza con l'ex Milan che si augura di trovare più spazio rispetto a quanto fatto al Genoa dove ha giocato solo quattro partite in campionato, più una in Coppa Italia condita da una rete.

Saponara in estate aveva accettato il prestito al Genoa dopo aver giocato la stagione precedente a Marassi ma sponda Sampdoria con cui aveva giocato 22 partite realizzando due reti in campionato. La sua esperienza in rossoblù è stata negativa con l'ex trequartista del Milan che ad agosto aveva commentato così il suo passaggio al Grifone: "É l’opportunità migliore, Preziosi mi ha voluto fortemente. In questo momento della mia carriera è la soluzione che più mi si addice. Sono sicuro di entrare in un organico già ben organizzato e con grandi qualità".

Purtroppo, a distanza di pochi mesi, Saponara ha dovuto constatare come le cose non siano andate per il verso giusto e ha dichiarato il suo stupore per il trattamento ricevuto al Genoa: "Cosa è successo? Onestamente non lo so, è una cosa che non mi è mai capitata in carriera. Non provo comunque rabbia nei confronti dei rossoblù, oggi penso e soltanto al Lecce e al mio futuro qui. Arrivo qui con grandi motivazioni, voglio raggiungere la salvezza con questa squadra. Ho trovato un gruppo di calciatori importanti, adesso tocca a me ripagare la fiducia. Sto bene, sono contento di avere un'opportunità importante come quella che mi ha presentato il Lecce. Ora tocca al mister decidere quando utilizzarmi".

In Salento Saponara non è arrivato da solo dato che l'ha seguito la sua sexy fidanzata, la modella di origine rumena Andreea Sasu che fanno coppia fissa ormai da mesi. Andreea vive a Milano è una grande sportiva e pratica kick boxinge prima di intraprendere la carriera di modella ha studiato Marketing e pubblicità. Ora però, pare aver seguito il suo riccardo e dovrà fare da spola tra Lecce e Milano, sua città adottiva e nella quale lavora. La sexy Andreea ha molto seguito sui social network con oltre 150.000 follower che su Instagram non perdono tempo per commentare le sue tante foto sensuali che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana e lavorativa.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?