Lando Buzzanca, le accuse della compagna: "In una Rsa contro la sua volontà"

Sono parole forti quelle utilizzate dalla fidanzata di Lando Buzzanca per raccontare il drammatico momento che l'attore starebbe vivendo lontano da lei, chiuso " in una Rsa contro la sua volontà ". Con una lettera inviata alla rivista Visto, la donna ha accusato la famiglia dell'attore di volerlo tenere lontano dal suo affetto soprattutto alla luce del matrimonio che la coppia avrebbe dovuto celebrare prima del malore, che ha colpito l'attore 85enne quasi un anno fa.

La battaglia tra Francesca Della Valle - conosciuta anche come Francesca Lavacca - e la famiglia dell'attore dura da mesi. Da quando l'artista ha avuto un trauma cranico a causa di una brutta caduta avvenuta nel suo appartamento a Roma lo scorso aprile. Buzzanca non si è mai ripreso totalmente dalla caduta e Francesca ha denunciato sin da subito il tentativo della famiglia di metterla da parte. " Mi tengono lontana da lui e non mi fanno sapere nulla sulle sue condizioni ", aveva dichiarato la donna, docente di lettere e filosofia, mentre Buzzanca si trovava in ospedale.

Da quel momento tra i due figli dell'attore e la Della Valle è stato uno scontro continuo. E lei oggi ha denunciato la situazione con una drammatica lettera: " Da novembre 2021 abbiamo assistito a una gogna mediatica nella quale si è messa in discussione una grande storia d'amore" . La donna, che ha quarant'anni meno dell'attore, si è difesa: " Non circuisco anziani! La nostra è una storia d'altri tempi, fatta di dolcezza e rispetto ". I due si sarebbero dovuti sposare nel 2019. Lando Buzzanca scelse le pagine di Diva e Donna per annunciarlo pubblicamente, ma il matrimonio non si è mai celebrato.

Francesca Della Valle lo avrebbe sposato anche in ospedale per poterlo assistere e accudire ma la famiglia dell'attore si è opposta, sostenendo che Buzzanca non era in grado di intendere e di volere, quando si è detto pronto a convolare a nozze. La donna si è opposta legalmente e la procura di Roma sembra averle dato ragione: " L'iter per le nozze è stato dichiarato legittimo ". L'altare però non è il vero problema. Nella missiva la fidanzata dell'attore denuncia: " A chi affermava che non fosse necessario sposare Lando per assisterlo, perché 'ci avrebbero pensato altri', chiedo: 'Come mai Lando Buzzanca – come temevo accadesse – oggi è in una RSA, contro la sua volontà?" .