Laura Pausini e l'assenza della Bertè a Una, nessuna e centomila: "Io, un'invitata"

Lo scorso 6 febbraio, era stata trasmessa su Rai 1 la terza puntata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover. E l'appuntamento tv in questione aveva visto sette cantanti italiane presentarsi al Teatro Ariston, per promuovere un nuovo progetto. Fiorella Mannoia, Elisa, Giorgia, Emma Marrone, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso e Laura Pausini avevano annunciato che il prossimo 19 settembre si sarebbe tenuto all'Arena Campovolo di Reggio Emilia il concerto benefico "Una, nessuna e centomila". Un progetto volto a sensibilizzare le persone sul tema della violenza sulle donne. E il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza ad alcuni centri, che si attivino per le donne che siano in difficoltà. E a spiegarlo era stata Fiorella Mannoia, proprio in occasione della serata delle cover, a Sanremo 2020. Ciascuna delle artiste partecipanti al preannunciato evento benefico verrà affiancata da un uomo-artista. "Perché uomini e donne devono unire le forze contro la violenza", aveva, poi, riportato all'evento ligure, Emma Marrone. L'ospitata tv delle 7 artiste in questione ha, però, indispettito Loredana Bertè. Quest'ultima ha, infatti, lamentato in rete di non essere stata invitata all'evento benefico promosso dalla Rai e previsto per settembre 2020. Una polemica mediatica, quella sollevata dalla Bertè, su cui ha voluto avere voce Laura Pausini.

In un tweet che l'artista originaria di Faenza e classe 1974 ha lanciato nelle ultime ore, quest'ultima ha, non a caso, riportato per iscritto delle parole sull'organizzazione dell'evento che la vedrà protagonista, insieme alle colleghe che si esibiranno con lei a Reggio Emilia, per dire "stop alla violenza": "Non abbiamo organizzato noi il concerto. Noi siamo state chiamate e invitate". E l'ultimo messaggio social, che allude alle lamentele della Bertè sul progetto che la vede esclusa, non è finito. Perché, poi, nel tweet di chiarimento, il messaggio prosegue così: "Non iniziamo, per favore, polemiche che non esistono, su un argomento così delicato e importante".

A conclusione dell'ultimo post, infine, ha sottolineato di non aver lanciato lei l'idea del concerto benefico. "Io sono stata invitata. Ed ho accettato subito", ha quindi scritto, Laura Pausini.

Una nessuna e centomila: il concerto che vede protagonista Laura Pausini

Ancor prima che la Pausini chiarisse la sua posizione circa l'affaire Una, nessuna e centomila, la Berté ha palesato ai fan di non riuscire proprio a capacitarsi del fatto che non fosse stata invitata allo show previsto per il prossimo settembre, che altro non è che il rinnovato evento da lei originariamente ideato nel 2016. "Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020. In molti mi chiedete perché non sarò all’evento 'Una. Nessuna. Centomila'. La risposta è: “BOH?!”", ha, infatti, scritto con tono polemico, tra le righe del suo ultimo messaggio social.