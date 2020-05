"Ma lavati i capelli!": Wanda Nara silurata dai follower sull'igiene personale

Posa sexy per Wanda Nara in smart working. Ma i follower, anziché ammirare l'incredibile bellezza della procace ex opinionista del Grande Fratello Vip, si concentrano sulla sua disordinata capigliatura.

Per comprendere meglio cosa stia accadendo sul profilo della signora Icardi, è necessario fare un passo indietro. La sensualità è una caratteristica di Wanda, showgirl che non passa mai inosservata: l'ex spalla televisiva di Pupo sfoggia un fisico perfetto e, quando pubblica un qualsiasi aggiornamento su Instagram, i follower si sperticano in lodi o commenti sarcastici sulle sue curve pericolose. Ma capita altrettanto spesso che qualche hater si soffermi su dettagli secondari, che non hanno nulla a che vedere con il fascino magnetico dell’influencer.

Wanda ha pubblicato uno scatto che la ritrae alle prese con lo smart working. Si trova davanti a un’agenda aperta e indossa una canotta, pronta per le attività lavorative della giornata. L'immagine lascia ben comprendere come l'influencer si sia immortalata senza lingerie, tanto che molti follower - tra battute e complimenti - non possono fare a meno di notare il suo décolleté fuori misura. Non tutti si sono però soffermati sul dettaglio seducente.

“ A bella! - scrive un follower - ma quando ce li laviamo sti capelli? ”. Alla domanda provocatoria la signora Icardi non ha tuttavia voluto rispondere, non degnando l'hater di alcuna attenzione, anche forse per evitare di gettare benzina sul fuoco. In fondo, il lockdown in corso e l'impossibilità di recarsi dal parrucchiere hanno costretto molti a scendere a compromessi con la piega casalinga, celebrità comprese. Eppure stupisce che, nonostante la posa sexy voluta dalla splendida Wanda, alcuni si siano immotivatamente concentrati sulla sua igiene personale.

Ma c'è anche chi è andato oltre, con i soliti commenti pruriginosi sulle forme procaci della giovane argentina. " Vatti a fare un giro nel lago con sti due gommoni che tieni ", scrive un fan per attirare le attenzioni dell'influencer, invece disinteressata dall'alimentare inutili polemiche.

Tra qualche insulto di troppo, non mancano comunque i complimenti. " Sei bellissima niente da dire... Una grande Donna con la D maiuscola ", scrive qualcuno. " Che gioia vederti, ma che occhi meravigliosi, uno splendore sei ", aggiunge un altro utente ammaliato dal fascino dell'opinionista. In definitiva, per la maggior parte dei fan Wanda Nara rimane una donna affascinante e magnetica, anche quando la chioma non appare fresca di parrucchiere.

