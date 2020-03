Leonardo Greco sui social dopo il coronavirus: “Ti spacca da dentro”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Leonardo Greco, ha raccontato sui social il dramma vissuto a causa del coronavirus e, descrivendo cosa gli è accaduto nei giorni precedenti il ricovero in ospedale, ha lanciato un importante messaggio a tutti coloro che continuano a sostenere che sia una semplice influenza.

Dimesso dall’ospedale, Greco è tornato a casa e dovrà continuare a starci fino alla totale ripresa. Così, dopo aver vissuto in prima persona le difficoltà del Covid-19, Leonardo ha spiegato a tutti di essere stato fisicamente messo a dura prova da un “virus che ti spacca dentro”. Con la mascherina e visibilmente debilitato dai giorni vissuti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di aver avuto la febbre molto alta per ben 13 giorni e di aver vissuto attimi di vero panico in cui ha realmente temuto per la sua vita.

“ Faccio questo video perché non ce la faccio più a vedere tutta quella gente che si ammala, tutta quella gente sdraiata – ha esordito lui sui social - . Perchè ero sdraiato anche io. Voglio cercare di farvi capire che non c’è cura, non c’è vaccino, c’è solo la prevenzione. Questo virus non ti guarda in faccia, ti prende e se ti prende bene, ti spacca dentro ”.

Con lucidità e la volontà precisa di mandare un messaggio diretto a chi continua a sottovalutare il pericolo del coronavirus, Leonardo Greco ha continuato a raccontare. “ Non è solo febbre e tosse. Io ho avuto febbre a 39 per 13 giorni, la notte prima che venissi ricoverato ho avuto una crisi respiratoria – ha spiegato lui - . Dovete mettervi in testa che dovete stare a casa, perché se pensate all’aperitivo, alla passeggiata, alla voglia di uscire, sappiate che non ci sarà un futuro per queste cose [...] ”.

Leonardo, quindi, ha continuato a spiegare che molti suoi amici sono ricoverati con il casco respiratorio, ma c’è anche molta gente che ha avuto bisogno del coma farmacologico. “ L’unica cosa che ti danno sono sei pastiglie al giorno che sono veleno puro, che ti distruggono e causano nausea, dissenteria, spossatezza – ha aggiunto ancora il giovane - . Per prenderti l’ossigeno nel sangue, ti fanno punture arteriose ai polsi che fanno malissimo ”.