L'Eredità, il campione Massimo Cannoletta perde e saluta in lacrime

Finisce in lacrime l'avventura a L'Eredità del super campione Massimo Cannoletta. Il professore di origini pugliesi lascia il quiz show di Flavio Insinna dopo 51 puntate e un montepremi di 280 mila euro. L'addio era nell'aria, lo ha ammesso lui stesso in un'intervista, ma la sua uscita di scena è arrivata per mano dell'ingegnere Francesco che lo ha battuto nel Triello, facendogli perdere il titolo.

Nel salutare i telespettatori, Insinna e le professoresse, Massimo Cannoletta non è riuscito a trattenere l'emozione e con la voce rotta ha ringraziato la produzione, i concorrenti incontrati fino alla fine e il pubblico che lo ha seguito con affetto. Lacrime e singhiozzi per lui che ha voluto dedicare il suo successo alle persone positive al Covid, che nelle lunghe settimane da campione gli hanno scritto centinaia di messaggi e lettere: " Per loro l'Eredità era un'ora di serenità e felicità in cui stavano bene ". Lo ha detto in televisione, di fronte a milioni di telespettatori, e lo ha ripetuto in un'intervista rilasciata al Messaggero, dove ha confessato che l'addio era nell'aria.

Da giorni sentivo che la mia avventura era finita

ma non mi andava di far finta di non saper rispondere a domande che invece conoscevo. Così mi sono posto una scadenza, se non fossi stato eliminato avrei lasciato

- ha svelato Massimo Cannoletta al quotidiano -". E così è stato, il professore è stato battuto dall'ingegnere Francesco e ha salutato tutti tra la commozione generale, anche quella del conduttore,, provato dall'addio.