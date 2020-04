L'ex fidanzata di Marquez: "Può fare quello che vuole…"

Se la stagione di Moto Gp è congelata a causa del Coronavirus, altrettanto ferma è ormai la relazione tra il campione Marc Marquez e la bellissima modella 21enne Lucia Rivera Romero. Stando infatti a quanto ha riportato il quotidiano spagnolo El Pais, la loro relazione è finita dopo circa un anno e mezzo. A questo punto sembrano prive di significato le parole di Marquez ai microfoni di XLSemanal: "Se sono innamorato? Penso di essere in quella fase, sì. Vediamo, ho una ragazza. Non vivrò mai da solo, ho bisogno dei miei amici, non ho la personalità per vivere da solo in una casa, ci sono momenti in cui ho bisogno di stare da solo, di pensare, ma… per un giorno" . Che dire? Un nuovo brutto colpo per il pilota, che sta inoltre cercando di recuperare la sua condizione fisica dopo l’operazione subita alla spalla.

Nonostante sia già passato quasi un mese dalla loro rottura, Lucia Rivera continua ad essere tartassata dalla curiosità di chi vuole saperne di più sulla vita privata del pilota sentimentale. Ad ogni evento dal vivo viene infatti subissata di domande sul pilota, mentre su Instagram tanti follower vogliono conoscere a tutti i costi i motivi dell’addio.

Una situazione difficile, che ha costretto la modella a fare chiarezza su Instagram, soprattutto sulle voci riguardanti una nuova fiamma per il campione. Tramite un live su Instagram ha quindi confessato di essersi stancata delle voci e delle molestie che continua a ricevere, molte delle quali si sono rivelate anche molto offensive.

"Non mi importa, ma suppongo e spero che non sia vero. Ora può fare quello che vuole". Nello stesso video-post pubblicato sul social network, la Rivera ha poi aggiunto: "Sembra che si stia mettendo su un dramma. Sto cercando di non pensarci per essere positiva, ma ci sono commenti che mi fanno male quando me le dicono" . Insomma, una situazione davvero complicata che non può far altre che riaprire vecchie ferite. Per questo motivo la modella spagnola ha quindi lanciato un vero e proprio appello: "Ho il diritto di rifarmi la mia vita e di essere lasciata sola. Vedere il suo nome trenta volte non infastidisce solo me, ma molte più persone. Arriva un momento in cui le cose fanno male. Non dimenticate che sono ancora una ragazza di 21 anni. Basta, è abbastanza" .

Una cosa è certa. È arrivato il momento sia per Lucia Rivera che per Marc Marquez di andare avanti da soli, visto che per loro le strade sembrano essersi separate in maniera definitiva.

