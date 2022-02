La lezioncina buonista di Drusilla

Non c'è dubbio. Drusilla Foer ha scalzato le performance di Ornella Muti e Lorena Cesarini, non fosse altro che per la parlantina. La terza co-conduttrice del festival di Sanremo ha convinto il pubblico, soprattutto quello dei social network, per l'estro e la presenza scenica. Ma uno scivolone deve pur toccare anche a lei e quell'imprecazione, sfuggitale durante la gag di Zorro, non è passata inosservata.

Qualcuno parla di "giallo". Altri invocano il var e propongono l'espulsione. Pochi hanno capito davvero cosa sia successo e non è una novità. A scatenare la discussione è stato il video di uno spezzone della gag, in cui Drusilla Foer ha vestito i panni di Zorro per giocare sul suo personaggio "en travesti". Alla fine dell'ironico siparietto, l'artista si è tolta il mantello, il cappello e la maschera, dimenticando in finti baffi. Quando Amadeus ha invitato la co-conduttrice a togliersi il posticcio è successo il fattaccio ed è partita l'imprecazione.

In pochi minuti sui social si è scatenato il delirio. L'ha detto, non l'ha detto? " Drusilla Foer ha bestemmiato in diretta sul palco dell'Artiston?", hanno titolato alcuni siti, mentre Selvaggia Lucarelli postava: "Annoiata a morte dai vostri "che classe" ha tirato giù un mezzo porcone. La amiamo così. Grazie Drusilla. Il momento migliore di questo Festival ". L'imprecazione è sfuggita, ma si sa i toscani giocano sul filo di lana in fatto di parolacce.