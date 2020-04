Liam Hemsworth supera la rottura con Miley Cyrus con lo sport

Liam Hemsworth e Miley Cyrus hanno formato una delle coppie più belle dello star system: il loro matrimonio era stato accolto con entusiasmo dai loro fan. Nonostante un periodo di separazione molto sofferto, i due avevano ripreso la storia di lunga data, che li aveva portati a celebrare un matrimonio molto intimo e casalingo, immortalato e diffuso teneramente attraverso Instagram. Nonostante il sereno avesse fatto ritorno nelle loro vite, Miley aveva deciso di porre fine alla loro unione solo otto mesi dopo le nozze, gettando Liam nello sconforto più profondo.

L'attore non aveva mai voluto rilasciare dichiarazioni in merito al suo passato, concentrando tutte le sue attenzioni sul lavoro e sullo sport, quest'ultimo in particolare si era rivelato di vitale importanza per la sua salute psicofisica. Concentrarsi sull'attività fisica, e in particolare sulla corsa, gli ha garantito una disciplina sia sul corpo che sulla mente, con regole, obiettivi e routine che gli ha fornito uno scopo in un momento di forte disordine esistenziale.

Liam Hemsworth says exercise helped him "stay balanced" after Miley Cyrus split. It also helped him stay HOT. https://t.co/KfQxT1MUrE — Perez Hilton (@PerezHilton) April 6, 2020

L'attore autraliano si è finalmente confessato attraverso un'intervista rilasciata al magazine Men's Health Australia, mostrando anche i risultati di tanta fatica, sfoggiando una fisicità notevole in grado di aumentare il suo incredibile fascino. Liam è molto orgoglioso degli obiettivi raggiunti, ora riesce a correre anche dieci chilometri al giorno e ad affrontare gli allenamenti militari più duri, imposti dal suo personal trainer Jason Walsh. Sport, regole, metodo: quello che stava cercando Hemsworth per distaccarsi dal dolore della rottura dall'ex compagna e moglie, per tenere il gossip fuori dalla sua vita.

Ma il suo perfetto recupero emotivo non è da imputare solo allo sport, bensì anche alla presenza di Gabriella Brooks, che si è fatta largo all'interno della vita dell'attore, senza proclami e confusione ma con garbo e discrezione. Una storia affrontata gradualmente rispettando i tempi di ognuno, senza fretta e principalmente senza rilasciare dichiarazioni: ingredienti importanti che hanno contribuito a rendere più solido il loro amore. Dal divorzio con l'amata ex Liam ne era uscito ferito, ma deciso a non dare in pasto ai media il suo stato d'animo, scelta che lo ha preservato dalla curiosità dei più e dalle malelingue. Lo sport si è rivelato essenziale in questo percorso di risalita, come mostrano i risultati raggiunti.

