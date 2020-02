Da commessa a donna più invidiata. ​Così Georgina ha conquistato Ronaldo

La prima volta che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono incontrati è scattata la fatidica scintilla che immobilizza e attrae i cuori. È stato amore a prima vista per entrambi. La storia d'amore tra il calciatore portoghese e la sensuale modella è sbocciata quattro anni fa quando l'allora 22enne faceva la commessa. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta nel novembre 2016 mentre si aggiravano nel mega luna park Disneyland Paris. Dopo lo scoop mediatico, la coppia è balzata sulle pagine delle riviste scandalistiche di tutto il mondo. Tutti hanno scoperto che la loro frequentazione andava oltre la semplice amicizia ma celava in realtà una relazione sentimentale.

lnnamorarsi di un calciatore famoso oltre che di un sex symbol ha sconvolto la vita tranquilla e mansueta della Rodriguez. Il loro amore ha visto gli albori in un negozio prestigioso di Madrid. A quei tempi la spagnola svolgeva la mansione di commessa in una boutique di Gucci, dove Cristiano Ronaldo era solito recarsi per fare shopping. Appena conosciuti i due sono stati abbagliati l'uno dall'altra, completamente catturati dalla bellezza di entrambi, ma il luogo di lavoro impediva una conoscenza più ravvicinata. Ancora una volta il destino è complice facendoli incontrare nuovamente in occasione di un party esclusivo targato Dolce e Gabbana. Durante la serata mondana i futuri innamorati hanno interagito più liberamente e senza inibizioni, scivolando piacevolmente in uno stato di grazia e di innamoramento. Tra Georgina e Cristiano è scoppiato l'amore e la passione li ha travolti legandoli come coppia inseparabile.

Il colpo di fulmine tra il calciatore più pagato al mondo e la sexy commessa

A svelare i dettagli degli esordi del loro amore è stata la compagna di CR7 che in un'intervista concessa al quotidiano Il Corriere della Sera ha confidato: " È stato amore a prima vista per entrambi ". " C’è una grande armonia tra di noi, ci capiamo molto bene, siamo combattivi e perseveranti, non ci arrendiamo mai ", ha esternato poi la modella. Quando un giorno Ronaldo è entrato nel negozio sito in Milla de Oro (miglio d’oro), la zona più in di Madrid si è trovato davanti una commessa splendida dai lunghi capelli neri, occhi ammalianti e intensi, un fisico sensazionale e non poteva che restare folgorato da Georgina. E, così, con la scusa dello shopping, il bomber della Juventus è diventato un habitué della boutique di moda pur di rivedere e ricevere l'assistenza dalla sensuale e prosperosa commessa.

La bella mora parlando del suo incontro con Cristiano Ronaldo: " Davanti a lui tremavo, ma è scattata una scintilla ". La fidanzata del campione sportivo in una confidenza a cuore aperto ha rivelato che quello che l'ha colpita di Cristiano è stato in particolare l'altezza, la bellezza e il fisico. Ma l'aspetto che adora di lui è il modo in cui lui la ama e si prende cura di lei. Nonostante sia una persona timida e riservata, Georgina Rodriguez dinanzi alla figura aitante e famosa del calciatore non ha sfigurato pur rimanendo impressionata dalla sua bellezza scultorea e dal suo sguardo intenso.

L'attrazione e l'intesa tra i due è fulminea, ma è al loro secondo incontro presso il party vip di Dolce e Gabbana che è scattato il colpo di fulmine che li ha fatti capitolare. Ronaldo si è lanciato in un nuovo flirt poiché libero dal legame con la top model russa Irina Shayk, incantando Georgina, vittima del suo fascino latino. Di lì in avanti è iniziata la fantastica love story. La coppia è balzata al centro del gossip mondiale dopo lo scoop mediatico che li ha ritratti in alcune foto mentre trascorrevano un romantico weekend a Disneyland Paris nel novembre 2016.

Così è iniziato l'assedio dei paparazzi e dei curiosi che hanno preso di mira il negozio di Gucci volendo scoprire la relazione segreta. Tutto quel vociferare e quel caos hanno procurato a Georgina la risoluzione del contratto. Ormai gli occhi del mondo intero erano puntati su quello scorcio di Madrid. Ronaldo, afflitto per i risvolti negativi ricaduti sulla sua nuova compagna, si è impegnato per trovarle un'altra occupazione: nel corner di Prada de El Corte Inglés. Ronaldo e la Rodriguez fanno sul serio e il loro amore è esplosivo. A quel punto della relazione lei ha deciso di puntare sulla carriera di modella e di archiviare la sua parentesi da commessa. I due sono andati a convivere e la bella spagnola si è trasferita nella villa extra lusso di Ronaldo a La Finca, vicino Madrid.

Grazie alla sua compostezza e alla sua naturalità che Georgina è riuscita a conquistre anche la diffidente madre del noto calciatore, Dolores, da sempre scettica nei confronti delle pretendenti al cuore di suo figlio. L'ex commessa è entrata dalla porta principale in casa Ronaldo facendosi accettare e amare non solo dalla pedante madre ma anche dalle sorelle Elma e Liliana Katia. Dopo qualche tempo, la storia d'amore è diventata pubblica ricevendo conferma anche tramite i loro profili social. Ormai la relazione è ufficiale: Georgina e Ronaldo si dichiarano alla stampa come fidanzati, mostrandosi pubblicamente come coppia. Alcuni pettegolezzi riportano la notizia, mai confermata dai due volti noti, di un matrimonio celebrato in gran segreto. Quello che traspare agli occhi di tutti, media compresi, è il grande amore che li unisce palesato dal rapporto simbiotico.

Georgina, Cristiano e i loro figli

Cristiano Ronaldo ha fatto la sua scelta di vita: "Gio" è la sua dolce metà con la quale condividere l'avvenire e costruire una famiglia. La commessa madrilena dalla chioma corvina, dagli occhi sinceri e profondi e fisico procace, ha conquistato l'anima e la testa di Cristiano Ronaldo. Lo sportivo portoghese ha visto in Georgina una donna ricca di virtù e valori sani, giusta madre per i suoi figli. I due sono legati da quattro anni e il loro amore continua a volare alto. La Rodriguez colloca la sua famiglia e i figli al primo posto della sua scala valoriale. Georgina con la sua mansuetudine e discrezione è entrata anche nel cuore dei tre i figli di Ronaldo, affezionandosi a loro come una vera mamma. A distanza di appena un anno dall'inizio della loro relazione, l'attaccante della Juve ha annunciato che la fidanzata aspettava una bambina.

Dopo un anno di rapporto intenso e passione travolgente ecco che è arrivata la lieta notizia: Ronaldo ha annunciato su Instagram che lui e la sua fidanzata Georgina sono in attesa di una femminuccia. Il 12 novembre 2017, difatti, Georgina Rodriguez ha concepito Alana Martina, del cui nome la modella ha svelato: " Lui la voleva chiamare Alana, io Martina, abbiamo unito i nomi ". La modella nel 2017 è diventata madre per la prima volta di Alana Martina Dos Santos Aveiro, mentre Cristiano Ronaldo è alla sua quarta esperienza di padre. Il bomber bianconero ha una piccola squadra di campioni: altri tre figli nati prima dell'incontro con la Rodriguez.

Il primo, Cristiano Jr., avuto nel luglio 2010 di cui ha la custodia esclusiva essendo ignota l'esistenza della madre poiché lo sportivo non ha mai voluto rivelare l'identità della donna. Cristiano Jr. oggi ha 8 anni e pare, secondo la versione dei tabloid, che la misteriosa madre avrebbe rinuciato a ogni diritto di potestà sul figlio poiché Ronaldo le avrebbe versato 12 milioni di euro per uscire dalle loro vite. Quando scoppiò la bomba mediatica CR7 difese le sue ragioni affermando: " Non svelerò mai la sua identità non ho mai detto a nessuno la verità e mai la racconterò. Quando mio figlio sarà cresciuto, gli racconterò quello che ho fatto e tutto quello che mi è passato per la mente in quel momento ". Successivamente l'8 giugno 2017 è diventato padre di due gemelli, Mateo e Eva, nati da madre surrogata, il cui arrivo dagli Stati Uniti ha destato particolare scalpore.

La Rodriguez si è assunta il ruolo di madre di quattro bambini: " La mia vita da quando c’è Cristiano è cambiata in meglio non mi è mai importato delle sue ex, ho sempre amato i bambini e sempre pensato di averne. Per me tutti e quattro non sono un peso. Bensì una benedizione ". La famiglia Ronaldo è molto unita e Georgina è una fidanzata innamorata e una mamma altrettanto amorevole per tutti i figli del suo compagno. La mora è una mamma disciplinata e protettiva e ha ammesso in svariate interviste che lei e la sua famiglia conducono uno stile di vita sano e morigerato.

L'amore vero tra la ex Cenerentola e il campione portoghese

L'amore vero per Cristiano Ronaldo ha permesso a Georgina Rodriguez di superare molte difficoltà: oltre il salto mortale dal passsare da uno stile di vita anonimo a quello di vera star mondiale, l'ex ballerina è incappata nella triste vicenda scandalistica abbattutasi sul bel calciatore orchestrata ad arte dai media. L'attaccante della Juventus, negli ultimi tempi, è stato accusato di violenza sessuale da una donna americana finendo imputato in un squallido processo penale a sua insaputa. La Rodriguez è sempre rimasta accanto al suo fidanzato donandogli supporto e amore per sopperire agli urti della vicenda dolorosa. La compagna di CR7 ha confessato che tale episodio non ha incrinato la solidità del loro rapporto né la fiducia reciproca che nutrono l'uno per l'altra perché alla base vi è una profonda stima.

La vita odierna della coppia più ammirata e invidiata al mondo

CR7 è approdato nel club della Juventus nel luglio del 2018, in un clima di clamore e stupore generale. Il calciatore portoghese, conteso dalle migliori squadre del mondo, ha scelto alla fine di firmare un contratto con la casa torinese trasferendosi in Italia con tutta la sua famiglia. Su Instagram, dove Ronaldo conta il record massimo di follower, oltrepassando quota 200 milioni, si può ammirare la coppia affiatata posare in foto e video senza atteggiarsi a star ma in maniera molto naturale e spontanea. Nonostante un patrimonio da nababbo, il calciatore e la modella non sono dipendenti dal lusso e dal dio denaro, Georgina e Cristiano prediligono essere genitori presenti nella vita dei loro figli senza demandare il compito di crescerli a figure estranee, ma in prima persona curano e amano i piccoli di famiglia.

La Rodriguez, infatti, è sempre accanto a Cristiano Ronaldo in ogni circostanza. Quando il talentuoso CR7 si appresta a giocare la sua partita all'Allianz Stadium, lei è assisa sulle tribune vip a fare il tifo per il suo fidanzato. A chi le ha chiesto se le piace il calcio, Lady Ronaldo ha replicato: " Ora mi piace vederlo giocare. Cristiano è l'unico che riesca di farmi entusiasmare durante una partita ".

Nel corso di un'intervista rilasciata al giornale milanese la bella spagnola ha raccontato del suo nuovo tenore di vita nel capoluogo piemontese. " A Torino conduco una vita tranquilla. Mi ricorda molto la mia infanzia per il tipo di clima e il contesto naturalistico [...] Ci troviamo molto bene a Torino. Ci piace passare il nostro tempo libero in famiglia e lavoriamo. Cristiano si allena ogni giorno e mi dedico alla mia campagna da modella. Adesso poi siamo concentrati con il lancio di un nuovo business [...] Una clinica medica specializzata nel trapianto di capelli che si trova a Madrid ". Rispondendo a una domanda sul suo ruolo di madre, l'ex ballerina mora: " Sono una madre che dedica la maggior parte della propria giornata a stare con i propri figli... Dalle cose basilari, come la loro igiene e alimentazione, sia dal punto di vista della crescita ".