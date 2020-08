Retroscena clamoroso su Iannone. La nuova fiamma che "gela" la famiglia di Belen

E in piena crisi da Covid è nata una nuova coppia sotto il sole di questa estate così anomala. Il il mare cristallino della Sardegna fa da sfondo alla love story tra Andrea Iannone e Soleil Sorgè. A lanciare il nuovo gossip di (fine) estate è il settimanale Chi con un’anticipazione che è stata rilasciata sui canali Instagram. Il tabloid italiano che ha fatto del pettegolezzo il suo celeberrimo cavallo di battaglia, ha immortalato la neo-coppia in un ristorante dell’isola. Felici e sorridenti, si godono gli ultimi momenti di vacanza. La notizia fa scalpore perché: Andrea Iannone è stato uno dei tanti flirt di Belen e la Soleil è stata legata per un lungo periodo di tempo a Jeremias, fratello delle Rodriguez.

Anche se da parte dei diretti interessanti non c’è ancora nessuna conferma o smentita del pettegolezzo, gli scatti che sono stati condivisi sui social sono inequivocabili. E già si parla di un insolito "triangolo" amoroso. Per Andrea Iannone questo è il momento della rinascita. Una volta che è finita la sua breve liason con Giulia De Lellis, anche la vita del corridore è stata messa in pausa per via del lockdown, una pausa forzata che è arrivata (forse) nel momento più propizio, alla luce delle accuse di dopping che lo hanno investo ad inizio anno. Accuse che, di fatto, hanno stravolto la sua vita. In attesa della revisione della sentenza, fissata per il 15 ottobre, ora Iannone si gode un periodo di meritato riposo. Volato in Sardegna qualche giorno fa, anche se l’isola ha registrato il più alto tasso di contagi del nostro Paese, il corridore si concede comunque un breve vacanza. Ed proprio in Sardegna che Andrea Iannone incontra Soleil,anche lei in gita sull’isola divisa tra viaggi in barca e ristoranti di lusso.

Secondo quanto è stato rivelato da Chi, i due avrebbero trascorso solo qualche giorno insieme, godendo della compagnia reciproca. Nello scatto che subito ha fatto il giro del web, la Soleil appare (finalmente) felice e sorridente intanto che sorseggia un calice di vino. Anche Andrea Iannone è sereno, come se avesse dimenticato tutti i problemi degli ultimi mesi. Passato il fine settimana, hanno preso lo stesso volo e si sono diretti a Malpensa. Una volta atterrati, però, si sono perse le tracce. Sarà un semplice fuoco di paglia oppure tra i due sarà vero amore? Non resta che attendere il prossimo passo della nuova coppia dell’estate.