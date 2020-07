A volte ritornano: Belen si lascia scappare un cuore per Iannone

Se qualche giorno fa ha fatto parlare lo scambio social tra Emma Marrone e Stefano De Martino, non meno clamoroso è il cuoricino messo da Belen Rodriguez ad Andrea Iannone, motociclista con il quale la showgirl argentina è stata per molto tempo prima di tornare con suo marito. Tra i due i rapporti non sembravano idilliaci ma forse l'addio della Rodriguez a De Martino ha rimescolato le carte in tavola. Dopo tutto, solo qualche settimana fa, appena annunciata la separazione, i due si erano ritrovati più o meno casualmente nello stesso ristorante di Milano. Complice del riavvicinamento il fratello dell'argentina, molto amico del motociclista dal fisico scolpito, che Belen dimostra di apprezzare ancora.

La rottura di Belen e Stefano è il gossip del momento e ogni elemento che può essere ricondotto a loro attira la curiosità dei fan e dei seguaci della coppia. Quella tra Belen e Iannone è stata una storia d'amore importante, durata quasi due anni, che ha riempito le pagine dei rotocalchi. Lui, più giovane di lei, aveva anche deciso di trasferirsi a Milano nella casa della showgirl e qui viveva insieme al piccolo Santiago, finché l'idillio non è finito poco prima dell'inizio dell'autunno 2018. Da più parti si vociferava che a far finire la relazione tra la bella argentina e il centauro sia stato un altro uomo e in quelle settimane circolava con insistenza anche il nome di Fabrizio Corona, ex di Belen. I due erano stati paparazzati insieme ma tra loro non c'è mai stato il ritorno di fiamma.

Durante quell'inverno, ormai tornata single, Belen Rodriguez ha fatto dei timidi tentativi di riavvicinamento con suo marito Stefano De Martino. Complice l'amore assoluto di entrambi nei confronti del piccolo Santiago, forse è stato più semplice ritrovare da prima un equilibrio e poi una nuova intesa. D'altronde, il gossip di un certo ambiente milanese ha sempre sostenuto che Belen non abbia mai davvero dimenticato Stefano. I primi mesi sono stati sotto traccia per la Rodriguez e De Martino, che sono usciti allo scoperto solo durante le vacanze di Pasqua , quando si sono dedicati una seconda luna di miele a tre in Marocco. Già da giorni circolavano insistentemente voci di un, che poi è stato ampiamente confermato via social.

È stato un anno d'amore intenso che però non ha retto al lockdown e probabilmente a qualche comportamento sbagliato di troppo e così, durante l'emergenza, la coppia ha fatto crack. Da quel momento è esploso il gossip che parla di un presunto tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi alla base della lite furibonda che ha portato alla rottura ma se da una parte tutti smentiscono, dall'altra Belen è spesso sibillina nelle sue esternazioni. Ora l'argentina sembra aver ritrovato l'amore con Gianmaria Antinolfi, Stefano fino a pochi giorni fa era impegnatissimo nel lavoro ma entrambi hanno ricominciato a interagire via social con gli ex. Il mondo dei volti noti ha spesso dinamiche sconosciute a chi non lo frequenta.