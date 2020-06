Andrea Iannone dimentica Belen. Il selfie con una donna misteriosa

Andrea Iannone sembra aver voltato pagina. Proprio quando le voci lo volevano vicino (di nuovo) alla sua ex, Belen Rodriguez, ecco spuntare una foto, che potrebbe mettere definitivamente fine ai gossip. Il campione di motociclismo è apparso sui social network in compagnia di una donna sconosciuta. L'atteggiamento intimo e lo sguardo sognante dei due ha subito scatenato i rumors e per molti questa sarebbe la prova, che il suo cuore batte di nuovo, ma non per la showgirl argentina.

Da settimane, ormai, si parla di un presunto riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Il servizio fotografico pubblicato dal settimanale Chi, che immortalava il pilota e la bella argentina in un locale di Milano, ha fatto gridare allo scoop, ma la smentita repentina di Belen ha spento sul nascere ogni discussione. I più romantici, però, non si arrendono all'idea che tra Iannone e la Rodriguez sia tutto finito, anche dopo la relazione che il pilota ha avuto con l'influencer Giulia De Lellis.

Oggi, però, sembra che il cuore dello sportivo batta per una nuova ragazza, la cui identità rimane ancora sconosciuta. Ad avvalorare la tesi è un selfie che sta circolando su Instagram. Nelle scorse ore, infatti, sui social network è iniziata a girare una fotografia, che ritrae Andrea Iannone in teneri atteggiamenti con una ragazza mora. La segnalazione arriva da un account Instagram francese (ripostata dal blogger Amedeo Venza), che ha scovato il selfie nelle storie della giovane sconosciuta. I più attenti hanno subito notato la grande somiglianza tra la donna e l'ultima ex del pilota, Giulia De Lellis. Con gli occhi scuri e i capelli lunghi e lisci, in realtà, la misteriosa giovane sembra incarnare a tutti gli effetti il modello di donna prediletto da Andrea Iannone.

Intanto Andrea Iannone è tornato attivo sui social network, non tanto con la sua vita privata (più attiva ai tempi della relazione con la De Lellis) quanto con la sua passione, i motori. In attesa di conoscere la decisione del Tas di Losanna sulla squalifica per doping, il pilota si dedica ai kart, sua seconda grande passione dopo le moto. La giovane ragazza con cui si vocifera abbia un flirt,sembra averlo accompagnato nel recente weekeend all'insegna dei modellini. Nelle ultime storie del suo account Instagram, infatti, sono spuntate alcune immagini che lo immortalano in compagnia di alcune donne (tra cui la misteriosa giovane del selfie) e alcuni amici.