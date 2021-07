L'Italia vince ma Fedez e la Ferragni non se ne accorgono

Alle 23.52 dell'11 luglio 2021, sulla maggior parte dei divani delle case degli italiani è stata pressoché la stessa. Gigio Donnarumma che para il rigore a Saka e l'urlo all'unisono che invade le città e scuote i palazzi da Trieste in giù e anche più su. Quasi un intero Paese, l'83.5% degli italiani, dirà stamattina il responso auditel, è rimasto davanti alla tv per assistere al trionfo dell'Italia, con punte vicine al 90% durante i rigori. Tra loro c'erano anche vip, sportivi e politici, perché niente come il calcio sa unire gli italiani e funzionare da livella. Davanti alla tv c'era anche la famiglia Ferragni. Fedez e Chiara, col piccolo Leone, hanno assistito con pathos a tutta la partita insieme ad alcuni amici, senza accorgersi alla fine che avevamo vinto il campionato d'Europa.

Ovviamente, i Ferragnez hanno seguito la partita con grande attenzione all'aspetto social. Vestiti con i colori del Tricolore, così Chiara Ferragni, Fedez e Leone si sono presentati ai loro follower pochi minuti prima dell'inizio della partita. Con un completo verde l'influencer, bianco il piccolo e rosso il rapper, hanno iniziato a tifare per gli Azzurri non prima che Leone spernacchiasse Baby George, il figlio di William e Kate, nonché terzo in linea di successione al trono d'Inghilterra.

Primo tempo di sofferenza anche per i Ferragnez ma soprattutto per Leone, che è scoppiato a piangere quando, ad appena due minuti dall'inizio del primo tempo, Luke Shaw ha sorpreso la formazione italiana infilando la palla in rete. In quel momento sull'Italia è caduto un silenzio surreale per qualche secondo. I giocatori in campo sono apparsi tramortiti al pari dei tifosi sugli spalti e sui divani. È servita più di un'ora affinché Leonardo Bonucci pareggiasse i conti con gli inglesi, probabilmente anche spinto dalla voglia di festeggiare la vittoria insieme a sua moglie che, poche ore prima, gli aveva scritto una dedica hot via social.

Nel frattempo, ironizzando sulla forza mediatica e social di Chiara Ferragni che, sia al festival di Sanremo che all'Eurovision, ha spostato decine di migliaia di voti, i Ferragnez invocavano il televoto. Il pathos crescente dei tempi supplementari ha poi portato alla lotteria dei rigori e sarà stata la freddezza di Gigio Donnarumma, sara stata l'emozione e l'incredulità, ma Chiara Ferragni e Fedez ci hanno messo qualche secondo a capire che sì, l'Italia era salita sul tetto d'Europa vincendo contro l'Inghilterra. D'altronde, ognuno ha i suoi tempi. Ma a quel punto anche in casa Ferragnez è scoppiata la festa azzurra.