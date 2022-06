Luigi Favoloso a processo per stalking: "Non mi difenderò, mi farò arrestare"

Il 5 luglio prossimo Mario Luigi Favoloso dovrà presentarsi presso il tribunale di Milano per rispondere dell’accusa di stalking. A denunciarlo è stato un uomo di 40 anni, che lo accusa di averlo perseguitato. A poche settimane dal processo, però, il compagno di Elena Morali ha affidato ai social network uno duro sfogo, definendosi la vittima di un "corto circuito".

" Nel 2020 ho portato a casa circa 65 denunce e tutte sono finite con un nulla di fatto (per motivi diversi non ho fatto né un giorno di processo né di galera). Tutte tranne una" , ha scritto sul suo profilo Instagram Favoloso, parlando della denuncia per stalking per la quale rischia una condanna a 6 anni e 6 mesi. " Cosa ho fatto? Secondo chi mi ha rinviato a giudizio ho fatto stalking. Chi ho stalkerizzato? No, non ho stalkerizzato una donna, ma un uomo di oltre 40 anni. Uno uomo denunciato per stalking proprio da Elena e dal suo ex compagno Gianluca Fubelli. Un uomo che durante il lockdown dormiva in macchina sotto casa mia pur di vedere Elena. Che ci faceva seguire, pagando paparazzi e investigatori privati. Ma a differenza di Elena e Scintilla non ho mai denunciato".

La vicenda risale a due anni fa. Secondo quanto riferito da Favoloso, l'uomo avrebbe seguito e fatto pedinare Elena Morali appostandosi sotto casa. Una pratica che l'uomo avrebbe compiuto anche quando Elena Morali era fidanzata con il comico Scintilla, tanto da costringere sia la showgirl che l'attore a sporgere denuncia contro il 40enne. Quest'ultimo, però, avrebbe denunciato a sua volta per stalking Favoloso, che oggi racconta: " Ho sempre affrontato la situazione di petto nel mio (sbagliatissimo) stile ".