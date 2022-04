Lulù e Manuel, cosa c'è dietro l'addio

In tanti avevano creduto alla storia d'amore tra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo. Ma quel feeling nato nella casa del Grande fratello vip è scemato quando le luci delle telecamere si sono spente. Le voci che i due fossero in rotta di collisione si erano scatenate da alcuni giorni, soprattutto a causa dei pessimi rapporti tra la Selassie e il padre di Manuel. Poi con un comunicato ufficiale affidato all'Ansa e poi condiviso sui social, il nuotatore ha vuotato il sacco: " Abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale ". Parole che lasciavano presagire una scelta di comune accordo, ma che in realtà Lulù ha smascherato. La princess ha ammesso di avere saputo della fine della sua storia con Manuel dall'Ansa (neanche un messaggino privato insomma) e avrebbe "colpevolizzato" il padre di Manuel: " Non era questo il programma della nostra relazione. Non è colpa né mia né di Manu ma di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, hanno cercato di metterci contro. Non persone della mia famiglia ". Un'allusione bella e buona (con quel "famiglia") che fa tanto chiacchierare i fan della coppia. Di chi sarà dunque la colpa?

" Pentiti! ". No, non sono parole pronunciate da Giucas Casella e neppure dal divino Otelma. Ma è quello che ha gridato Ilona Staller a Nicolas Vaporidis durante il faccia a faccia avuto nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei famosi. L'ex pornostar ha tirato fuori gli attributi accusando l'attore per averla denigrata e tacciata di essere una fannullona. Nel confronto voluto da Ilary Blasi la Staller non ha usato mezzi termini: " Sono incazzata nera con te mi hai calunniato e mi ha fatto molto male come donna. Come ti salta in mente di dire che mi elimineresti dal gruppo? Pentiti ". E Vaporidis si è pentito, chiedendo scusa per i toni eccessivi e promettendo di non essere più cafone. Quanto durerà?