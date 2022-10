Lutto per Damiano David: morto il nonno del leader dei Maneskin

" Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po' piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo ". Così Damiano David, leader del Maneskin, ha annunciato la morte del nonno. Sulla sua pagina Instagram l'artista ha pubblicato uno scatto dell'uomo dedicandogli parole struggenti per il suo ultimo addio, che ha voluto fosse pubblico.

Un lutto improvviso che pesa nella vita di Damiano, che sui social network non ha mai mostrato la parte più privata della sua vita, la famiglia. Sin dall'esordio sulla scena musicale con la partecipazione a X Factor, il frontman dei Maneskin ha sempre tenuto al riparo dal clamore mediatico i genitori e i nonni ai quali però, in più di un'occasione, ha rivolto ringraziamenti e parole dolci per il costante sostegno. E il nonno, spentosi nelle scorse ore per cause sconosciute, era tra quelli che avevano scommesso sul suo talento e su quello della band. " Fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere 'il nonno del cantante' ", ha scritto Damiano nel post Instagram dedicato alla memoria dell'uomo, che era molto fiero del successo raggiunto dal nipote a soli 23 anni.

Di lui, che nella foto si vede sorridente in un momento di quotidianità, il cantante ha ricordato i momenti più belli vissuti insieme: " Mi hai portato su quella Fiat 500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po' piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo ". Un pezzo di vita trascorso assieme che oggi si è purtroppo interrotto.

Gli oltre cinque milioni di fan dell'artista hanno voluto dimostrargli la loro vicinanza in questo momento di dolore. Il post ha raccolto migliaia di like e commenti e in tanti si sono uniti al coro di condoglianze lasciando un piccolo messaggio o semplicemente un cuore sotto al contenuto social.