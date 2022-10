Damiano dei Maneskin: "La mia voce? Così per una malformazione"

Dietro al successo di un cantante c'è molto, ma spesso a fare la differenza è la voce. Un timbro particolare ma soprattutto riconoscibile permette a un artista di spiccare e la storia di Damiano dei Maneskin lo dimostra. Il frontman della band romana, la prima nella storia italiana a essere diventata famosa e acclamata in tutto il mondo, lo ha svelato in una recente intervista, dove ha ammesso di avere un difetto, che gli ha "regalato" il suo inconfondibile timbro.

" Le mie corde vocali sono un pò particolari", ha rivelato Damiano David durante un'ospitata radiofonica a Rtl 102.5, dove ha spiegato: "Sono fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo ". Una malformazione con la quale il leader dei Maneskin è nato e che gli ha conferito un timbro singolare, che ha conquistato tutti.

Maneskin, un successo mondiale

I numeri della band romana parlano chiaro. Il loro ultimo singolo "The Loneliest" è il brano più ascoltato al mondo ed è entrato nelle classifiche di ventotto Paesi. Il loro tour mondiale "Loud Kids" - al via il 26 ottobre da Città del Messico - ha messo a segno il sold out su quasi tutte le date in cartellone e come se questo non bastasse, il gruppo ha ottenuto ben quattro nomination ai prossimi American Music Awards 2022 (come 'New Artist Of The Year', 'Favorite Rock Artist', 'Favorite Pop Duo or Group' e 'Favorite Rock Song' con 'Beggin'). Dal trionfo all'Eurovision Song Contest per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas è stato un susseguirsi di trionfi e successi e il merito è di un quartetto che rimane con i piedi per terra. È indubbio, però, che David abbia la stoffa del leader e la sua voce e il suo carisma spiccano all'interno della band.