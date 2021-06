Lutto a Masterchef: è morto Paolo Armando

Lutto improvviso per gli appassionati di Masterchef. A 49 è morto Paolo Armando, protagonista della quarta edizione del programma di gare culinarie più seguito. Era stato soprannominato "la Tigre" per la grinta e l'energia che esprimeva in cucina e davanti ai giudici. Come tanti suoi colleghi di avventura nel programma targato Endemol Shine, Paolo Armando non era un cuoco di professione. Questa era la sua passione più grande, che gli aveva regalato importanti soddisfazioni da quando era riuscito a farsi notare a Masterchef.

Paolo Armando è stato trovato morto all'interno della sua abitazione di Madonna dell'Olmo, borgo periferico alle porte di Cuneo, nella sera di giovedì 17 giugno. Lavorava come informatico e dal 2003 era impiegato presso l’Amministrazione provinciale nel settore Servizi informativi. La sua era una vita piena, nel tempo libero si dedicava al sociale come educatore catechista e animatore in parrocchia. Era una presenza importante nella sua comunità, che ora si è stretta al dolore di sua moglie, dei tre figli, di 15, 8 e 4 anni e della madre. I soccorsi sono arrivati non appena ricevuta la chiamata, ma per lui era ormai troppo tardi e l'equipe medica non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'ex concorrente di Masterchef.

Nonostante gli impegni gli occupassero gran parte della giornata, Paolo Armando trovava sempre il tempo per dedicarsi alla cucina. Negli ultimi anni ha partecipato a numerosi eventi nei quali veniva chiamato come testimonial oppure per dimostrazioni culinarie e corsi di cucina. Era spesso presente in tv sulle emittenti locali, dove partecipava sempre nell'ambito culinario. Viveva ogni avventura con grande passione e determinazione, elementi che ha messo a disposizione anche della sua comunità quando è sceso in piazza con altri genitori per chiedere la ripartenza della scuola in presenza.

" Una grande perdita per il nostro ente, ma anche per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore ", ha dichiarato il presidente della Provincia, Federico Borgna. Al momento non è stata comunicata la data dei funerali e non sono state rese note le cause della morte di Paolo Armando.

La quarta fu una delle edizioni di Masterchef che coinvolse maggiormente il pubblico a casa e che vide proprio Paolo Armando tra i principali protagonisti. Arrivò in finale, dove non vinse ma ottenne un più che onorevole quarto posto.