Da Madonna a Mick Jagger per finire con Trump, le storie segrete delle star

Il rock e il pop si nutrono spesso di leggende, di miti, di storie forse vere o forse no. Da lunedì 20 aprile su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) andrà in onda "Urban Myths" una serie che racconta le storie che si raccontano sui grandi miti del rock. Per capirci, da Mick Jagger a Freddie Mercury a Madonna o Paul McCartney. È un viaggio tra retroscena veri, verosimili o presunti che comunque contribuiscono a raccontare alcuni dei personaggi che sono passati alla storia del Novecento.

Visto che è appena andato in scena il "nuovo" Live Aid organizzato da Lady Gaga, la prima puntata riguarda quello del 1985 e si addentra nel complicatissimo rapporto tra il creatore Bob Geldof, la sua assistente Marsha Hunt e le strampalate richieste dei Queen o degli U2 o dei Black Sabbath che avevano accettato di partecipare a quel gigantesco concerto. A seguire un episodio incredibile o quasi che risale al 1983 quando Johnny Cash, alterato da antidolorifici e vino, distrusse una stanza d’albergo raccontando però di aver reagito all’aggressione di uno struzzo...

Il 27 aprile tocca a sua maestà Mick Jagger dei Rolling Stones alle prese con una principessa, ossia Margaret la sorella della regina Elisabetta. Forse tra i due vi fu una relazione oppure si tratta soltanto di voci. Ma senza dubbio il rapporto fu stretto e la puntata di "Urban Myths" prova a indagare su questa inconsueta condivisione tra una delle rockstar più famose e trasgressive di sempre e il membro di una famiglia reale. E un membro della famiglia reale, stavolta Lady Diana, rientra nell’episodio che riguarda una famosa sera a casa di Freddie Mercury. La principessa arrivò e raccontò di essere stanca di non poter seguire e fare le cose "normali" perché la sua popolarità e il suo status glielo impedivano. Allora Mercury, che aveva ospite in casa anche il comico Kenny Everett, la portò in un locale gay. Ovviamente in incognito.

Insomma, "Urban Myths" è la storia delle storie. Come quella tra Andy Warhol e Donald Trump. L’allora solo miliardario ordinò all’artista una serie di quadri, che però non pagò mai. I due si reincontreranno a New York e nella puntata si spiega che cosa accadde. Idem per Madonna e un altro artista, Jean Michel Basquiat che ebbero una storia d’amore all’inizio degli anni Ottanta. Poi "Urban Myths" affronterà altre vicissitudini famose, come quelle di Joan Collins o dei Public Enemy. Un modo originale per avvicinarsi alla storia del rock e del glam senza seguire le strade ordinari e ormai strabattute.