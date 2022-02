"Madreh", Barbara d'Urso al timone de La pupa e il secchione show

Barbara d'Urso è pronta a tornare in prima serata con un nuovo programma. La conduttrice di Pomeriggio5 dal 15 marzo su Italia 1 sarà anche al timone de La pupa e il secchione show. Forte della sua esperienza anche come conduttrice di reality show, Barbara d'Urso si cimenterà nell'esperimento di unire al clima giocoso e goliardico tipico di questo format gli elementi del reality show. "Per me è una nuova avventura, una nuova sfida e una nuova emozione", ha detto la conduttrice lanciando il promo in diretta tv.

La d'Urso farà un racconto settimanale della vita delle pupe e dei secchioni che, dopo aver passato un'intera settimana isolati dal mondo esterno, il martedì sera saranno in studio con la conduttrice per dare il via allo show. Al fianco di Barbara d'Urso ci sarà una giuria chiamata a valutare il percorso delle pupe e dei secchioni nelle varie prove alle quali verranno sottoposti.

Ma il racconto di Barbara d'Urso sarà molto più ampio, perché la conduttrice aprirà al pubblico a casa uno spaccato di vita dei concorrenti, storie e dinamiche che si verranno a creare man mano che il programma si snoderà di settimana in settimana. Sono previste complessivamente 8 puntate de La pupa e il secchione show, che offriranno al pubblico al casa un'alternativa alle proposte calcistiche della Champions League e di una delle finali di Coppa Italia.

Sono ancora misteriosi i nomi delle pupe e dei secchioni ma anche quelli dei giurati che accompagneranno Barbara d'Urso in questa nuova sfida, raccolta con entusiasmo dalla conduttrice.

Spero di essere stata una madreh esemplara #lapupaeilsecchioneshow pic.twitter.com/KK8lwdBKwE — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) February 8, 2022

Come si legge nel comunicato ufficiale diramato dall'azienda, La pupa e il secchione " costituirà anche un inedito mix di palinsesto Mediaset: la nuova versione si presta perfettamente ad ampliare l’audience di Italia 1 sommando ai tipici telespettatori della rete un largo pubblico appassionato al racconto televisivo ".

Per lanciare il programma, Barbara d'Urso ha chiamato a sé l'attore Marcello Cesena, noto al grande pubblico per interpretare Jean Claude nel fortunatissimo sketch comico Sensualità a corte. La conduttrice si è trasformata in Madreh, indossando i tipici abiti del 1700 e scatenando una forte reazione dei social, impreparati a vedere Barbara d'Urso nei panni comici di una delle protagoniste di uno degli sketch più riusciti in in tv degli ultimi anni.