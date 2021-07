"Con i Maneskin il rock è morto": il duro attacco alla band italiana

"Beggin", la cover dei Maneskin è prima nella classifica mondiale di Spotify Global Chart da oltre due settimane. Nel Regno Unito la band italiana è la prima ad essere entrata nella Top Ten con ben due singoli e il New York Times li ha celebrati con un'intervista esclusiva subito dopo la vittoria dell'Eurovision song contest. L'ascesa del gruppo capitolino è travolgente eppure negli Stati Uniti c'è chi stronca i Maneskin.

A farlo è stato il critico musicale Chris Deville, che sulle pagine del sito Stereogum ha duramente criticato Damiano, Victoria, Thomas e Ethan per la loro musica, definendoli addirittura "liceali". " Altro che vittoria per il rock: quella cover è atroce, un'offesa ", ha sentenziato Deville parlando di Beggin, la cover fatta dai Maneskin sull'omonimo brano dei The Four Seasons. Tuttavia, per sua stessa ammissione, Beggin è la canzone più ascoltata al mondo su Spotify nell'estate del 2021 e un motivo ci sarà. Un traguardo sminuito dal critico americano che attribuisce il successo della band italiana ai social network: " Ha a che fare con TikTok, ovviamente, ma anche con l'Eurovision Song Contest, e immagino con la perversità del destino. Sono un po' scioccato dal modo in cui 'Beggin' si è mosso, anche nella coscienza americana ".