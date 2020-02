La mano di Georgina Rodriguez vale oltre 1 milione di dollari: ecco perché

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono la coppia d'oro dello showbiz italiano. Argentina lei, portoghese lui, i due vivono attualmente in una villa da sogno sulle colline di Torino, dove il calciatore gioca nella Juventus. Gli introiti provenienti dai social da parte di Cristiano Ronaldo pare siano addirittura superiori rispetto a quelli derivanti dalla professione sportiva. Anche Georgina ha un'ottima resa economica dai social network, dove i suoi follower crescono di giorno in giorno in maniera esponenziale.

Belli, famosi e indubbiamente ricchi, i due non si fanno mancare nulla e danno libero sfogo ai loro desideri. Se Cristiano ha in garage una straordinaria collezione di auto, alle quali di recente si è aggiunta una Mercedes AMG G63 da oltre 100.000 euro. È stato il regalo di Georgina per il recente compleanno del campione, che nel suo parco auto vanterebbe anche una Bugatti in edizione limitata del valore di 11 milioni di euro. Se la proprietà di questa è ancora incerta, è sicura quella di un'altra Bugatti del valore di quasi 3 milioni di euro. Auto e orologi sono la passione di Cristiano Ronaldo, che ha contagiato anche la sua bella Georgina.

Sta facendo molto discutere una foto della ragazza, dove la modella esibisce la mano carica di gioielli e preziosi, il cui valore sarebbe superiore al milione di dollari. Facendo qualche rapido conto sul valore dei monili indossati dalla ragazza, l'orologio di un noto brand svizzero di alta gioielleria costa oltre 40 mila euro. Ha la cassa in diamanti su struttura in oro, un modello particolarmente elegante che non passa certo inosservato al polso di una così bella ragazza. Sullo stesso polso, la ragazza fa sfoggio di una serie di bracciali di brillanti molto sofisticati dal valore notevole, circa 32 mila dollari ciascuno.

Sono cifre da capogiro per chiunque ma non per la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, che possono permettersi questo e tanto altro. Infatti, il pezzo forte che fa schizzare verso l'altro il valore della mano della modella argentina è l'anello che la ragazza porta al dito. Si tratta di un modello esclusivo con diamanti a taglio brillante e grande zaffiro centrale il cui valore è stimato in oltre 860.000 dollari. Non certo un gioiello per tutti, che pare Cristiano Ronaldo abbia fatto realizzare appositamente per la sua donna. L'uomo non bada a spese per rendere felice la ragazza, che da tanti anni gli sta accanto e che contribuisce alla sua serenità.