Marco Travaglio sponsorizza il brano del figlio Travis: "Se volete insultate me, ci sono abituato"

Marco Travaglio è il direttore de Il Fatto Quotidiano, uno dei principali quotidiani nazionali ma è anche un padre. Raramente si è mostrato al pubblico in questa veste e l'ha fatto per promuovere la canzone di suo figlio Alessandro, in arte Travis. I figli si sa, so' piezz' 'e core e così l'indomito giornalista ha fatto uno strappo alla regola e ha deciso di condividere sul suo profilo Twitter il link al video del pargolo.

" L'ho visto nascere. Intendo Alessandro, ma anche il suo nuovo brano "Londra". Siccome mi diverte moltissimo, faccio un'eccezione e lo condivido con voi. Chi vuole insultare, si rivolga a me che ci sono abituato. Grazie! ", ha scritto Travaglio nelle vesti di padre orgoglioso. Non è la prima volta che Alessandro Travaglio cerca la fortuna in ambito musicale, anzi. Chi segue il mercato si ricorderà di lui per una polemica che l'ha investito poco più di un anno fa.

A febbraio 2019 circolò la voce che fosse proprio del giovane travaglio, ora 24enne, la sigla del programma Rai "Popolo Sovrano", in onda sul secondo canale a conduzione di Andrea Sortino. Se da un lato Michele Anzalidi, della Commissione di Vigilanza Rai, aveva chiesto più attenzione per il possibile conflitto di interessi, dall'altra l'ex direttore di Rai2 si era difeso con una dichiarazione rilasciata all'Adnkronos. " Nessuna raccomandazione: Trava partecipa per il suo talento come gli altri rapper. Sono già sette i rapper, lui incluso, che stanno scrivendo un pezzo per 'Popolo Sovrano', un programma dove sarà protagonista il primo articolo della Costituzione italiana ", disse all'epoca Carlo Freccero.