Spunta l’ex compagna del marito di Maria Teresa Ruta

Colpo di scena nell’intricata vita di Maria Teresa Ruta, che giorno dopo giorno della permanenza nella casa del Grande Fratello Vip si arricchisce di particolari inediti. L’ultimo è quello che racconta Anna Parziale, l’ex compagna del suo amatissimo marito Roberto e madre di suo figlio Manuel, di cui spesso Ruta racconta ai suoi coinquilini. In particolare Maria Teresa aveva spiegato il difficilissimo rapporto con questa donna, che di fatto l’aveva esclusa dalla sua vita, cosa questa che le aveva provocato molto dolore. Ma non è stata tanto questa la dichiarazione a far infuriare Anna, piuttosto l’aver fatto passare questo rapporto e la nascita del figlio di Roberto come una storia durata poco tempo e di poco conto

" A me è stato impedito di andare alla comunione, alla cresima, alla festa di compleanno, di Manuel - aveva raccontato la Ruta - perché non mi vogliono vedere. Lui non si è mai sposato, non ha mi promesso niente a questa donna. Non aveva promesso niente, lui mi ha detto che era libero. Per i primi due o tre anni lui è sempre tornato nella casa dove viveva il bambino. Mi aveva detto che lei non voleva conoscermi. Roberto ha detto che non si era separato, non era convivente, aveva solo un figlio. Questa incertezza per i primi anni è stata dilaniante. Questa signora ha altri tre figli, era rimasta vedova, ha conosciuto Roberto ed è rimasta incinta. Lui non voleva sposarla ma a 40 anni l’idea di avere un figlio gli faceva piacere e quindi le è rimasto vicino" .

Le cose non stanno proprio così almeno a sentire la signora Parziale, ospite sia durante la puntata di Domenica Live, che in quella di Live Non è la d’Urso. “ Noi ci amavamo e ne parlo con dolore -dice la donna - non perché lo amo ancora ma per il modo squallido in cui quest’uomo mi ha lasciato (a mia insaputa ha iniziato a frequentare Maria Teresa) e per lo stesso modo squallido che permette alla sua attuale compagna di parlare della madre del suo unico figlio in questo modo ”.

Ma come si erano conosciuti Roberto e Maria Teresa Ruta? A raccontarlo sempre Anna: “ Nel 2006 Maria Teresa ha presentato un programma del fratello Carmelo (un cantante neomelodico ndr) e lì conobbe Roberto, che stava con me. Poi mi disse che aveva trovato lavoro a Milano e che sarebbe partito. Non guadagnavamo molto e gli dissi di andare, avevo una fiducia completa. Lui era gelosissimo, non potevo nemmeno parlare con qualcuno. Ad agosto mi telefonò mentre io stavo a casa del fratello, sua moglie e io siamo molto amiche. Mi disse che stava aspettando delle persone e che mi amava. Mezz’ora dopo lo richiamai e mi rispose lei, non sapevo si trattasse di Maria Teresa, lo avrei saputo dopo un paio di giorni. Le dissi che era la moglie di Roberto e lei rispose che avevo sbagliato e riagganciò. Roberto smise di rispondermi al telefono.Fui addirittura ricoverata per la crisi di nervi che ho avuto. Dopo una ventina di giorni Roberto tornò a casa, mi disse che se ne sarebbe andato, che aveva la sua vita a Milano e che tra noi era finita perché non andavamo più d’accordo, cosa non vera. Tornava a casa una volta al mese per vedere suo figlio. È stato con noi un solo Natale, proprio quell’anno ”.