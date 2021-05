L'annuncio choc di Bartoletti in tv: "Attendo le analisi definitive"

" Ho avuto sei mesi di terapie importanti, due mesi di radioterapia e la prima cosa che mi sono regalato dopo tanto tempo è venire qui da te a parlare di Sanremo ". Marino Bartoletti non ha perso il sorriso, nonostante la voce rotta dall'emozione, nell'annunciare ai telespettatori la sua lotta contro un tumore. Il celebre giornalista sportivo ha scelto gli studi di Oggi è un altro giorno per raccontare quella che da un anno è la sua battaglia per la vita.

Ospite di Serena Bortone nel programma del pomeriggio di Rai Uno, Marino Bartoletti è tornato per la prima volta in televisione dopo una lunga assenza per parlare del suo libro "La cena degli dei". L'occasione per svelare cosa lo ha tenuto lontano dal piccolo schermo dalla scorsa estate: " Io ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora, perché le analisi definitive saranno fatte alla fine di giugno. Puoi immaginare con che pudore io possa manifestare questo tipo di cose. È giusto che si sappia perché siamo personaggi pubblici ".

È una cosa che è scoppiata la scorsa estate e per fortuna è stata presa per tempo. Devo benedire almeno quattro angeli che si chiamano Eugenio, Carlo, Giovanni e Marinella che hanno dei titoli professionali oltre a dei nomi e dei cognomi, mi hanno dato una grande mano e mi sono affidato a loro

È bello che tu ce ne parli, Marino, è bello anche questo spirito di tenerezza. Ce la farai

Con la pacatezza e l'umiltà che lo contraddistinguono da sempre, Marino Bartoletti ha svelato il dramma degli ultimi mesi dalla scoperta delfino alle pesanti cure: "". La commozione ha avuto il sopravvento in diverse occasioni durante il racconto e la stessa conduttrice ha trattenuto a stento le lacrime, cercando di sostenere con positività l'ospite: "".