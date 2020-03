Il marito di Adriana Volpe sparisce dai social

È ormai da una settimana che Roberto Parli non aggiorna la sua pagina Instagram. Parliamo del marito di Adriana Volpe, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. I due sono convolati a nozze il 6 luglio 2018 e, a distanza di tre anni, sono diventati genitori di Gisele. Sebbene la coppia sembra vivere ancor oggi un’intensa e meravigliosa storia d’amore, non ci sono molte informazioni sul loro rapporto, visto che la conduttrice romana non ne ha mai voluto parlare apertamente e suo marito è estraneo alle dinamiche del mondo dello spettacolo.

Tuttavia, è proprio grazie ai social che riusciamo a sbirciare nella loro casa e vedere la coppia alle prese con la vita da genitori. Roberto, ad esempio, sul suo profilo Instagram pubblica spesso foto di famiglia e della loro quotidianità. Sessioni di fitness, vacanze con famiglia al seguito e attimini di ordinaria routine. Insomma, tutto bene se non per il fatto che è da esattamente una settimana che il marito di Adriana Volpe si è trincerato in un misterioso silenzio. Nessun nuovo post, né una breve storia di Instagram. Niente di niente.

Il mistero si infittisce ancor di più visto che, qualche settimana fa, Roberto Parli aveva condiviso un video in cui annunciava insieme alla piccola Gisele che sarebbero partiti in Costa Rica per scappare dal coronavirus. A quanto pare, in quei giorni pieni di incertezza quando l’emergenza sembrava interessare soprattutto il nostro Paese, gli deve essere sembrata una buona idea. Ora però che il Covid-19 si è diffuso a livello globale e la stessa Costa Rica ha registrato i primi casi positivi, in rete ci si chiede se i due stiano bene e al sicuro. Per non parlare, poi, del rischio di non poter più rientrare in Italia.

Alcuni, però, credono che non siano mai partiti alla volta della Costa Rica ma che, invece, siano rimasti a Lugano, città natale di Roberto. "Credo stia a Lugano, ci avrà ripensato oppure era uno scherzo. Spero davvero non sia partito. Forza Adry!" , ha scritto un utente. Altri ancora sostengono che si sia rifugiato a Montecarlo, dove avrebbe anche la residenza.

Ovunque sia sta di fatto che, in tempi di coronavirus, la sparizione di Roberto Parli dai social sta facendo preoccupare non poco i fan della conduttrice. In molti, infatti, si chiedono cosa ci sia dietro questa improvvisa assenza ma, per ora, non è arrivata ancora nessuna risposta. Insomma, prima o poi Roberto farà avere sue notizie?

