Il marito di Adriana Volpe lascia l’Italia insieme alla figlia Gisele: “Scappiamo dal coronavirus”

Poche ore fa, Adriana Volpe ha avuto la possibilità di uscire dal Gf Vip per mettersi in contatto con la famiglia. Fino ad adesso, le cause erano sconosciute, ma uno degli ultimi post pubblicati da Roberto Parli su Instagram potrebbe svelare il mistero.

Il marito della Volpe, insieme alla figlia Gisele, ha annunciato di aver deciso di lasciare l’Italia per un periodo in seguito alla diffusione del coronavirus. Nel video postato sui social da Parli, la bambina nata dall’unione con Adriana Volpe viene ripresa durante una sauna prima della fuga dal Paese. “ Scappiamo dal coronavirus, andiamo al caldo! ”, annuncia il marito della gieffina di sottofondo. La destinazione è la Costa Rica: qui Parli e la piccola Gisele attenderanno che la situazione in Italia si sia calmata e la fine del Grande Fratello Vip.

In seguito all’emergenza sanitaria annunciata in Italia, i concorrenti del reality show di Canale 5 non potranno più ricevere visite o sorpresa dai familiari. Nessuno entrerà più nella Casa per salvaguardare la salute dei concorrenti e rispettare le norme vigenti in un momento di grande allerta per l’Italia.

Per questo motivo, dunque, Roberto Parli potrebbe aver ritenuto necessario allontanarsi dal Paese insieme alla figlia e superare così il momento difficile. La scelta del marito della Volpe, quindi, potrebbe essere anche la causa per la quale Adriana ha avuto l’opportunità di mettersi in contatto con la famiglia nonostante la clausura imposta dalle regole del Grande Fratello Vip.

Fino a poche ore fa, tutto era stato giustificato con “motivi personali”, ma dopo il video pubblicato da Parli la situazione familiare di Adriana Volpe potrebbe apparire più chiara a tutti. Già qualche settimana fa, tuttavia, il marito dell’attuale concorrente del Gf Vip aveva deciso di allontanarsi per un po’, pur rimanendo nei confini italiani, per sfuggire ai gossip continui nati durante la permanenza della moglie nella Casa.

Intervistato da Chi, infatti, Parli aveva spiegato di aver scelto la montagna per alcuni giorni di relax insieme alla figlia, bisognoso di staccare la spina e di non osservare 24 ore su 24 la vita di Adriana Volpe al Gf Vip. Ora, però, vista la situazione d’emergenza venutasi a creare in Italia in seguito alla diffusione del coronavirus, il marito della ex conduttrice Rai ha preferito “abbandonarla” in Italia per volare oltreoceano e salvaguardare la sua salute e quella della figlia, in attesa della fine del reality show.