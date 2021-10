"Massa di imbecilli cerebrolesi": scoppia la bufera al Gf Vip

Ci sono persone, per lo più giovanissime ma non solo, che trascorrono il loro tempo aspettando che qualcuno faccia un passo falso, o presunto tale. Il motivo? Probabilmente la voglia di dimostrare che c'è qualcuno peggio di loro in questo mondo. È un comportamento comune nella vita reale, i cui tratti si trovano esasperati in una certa tipologia di telespettatori dei reality, che si dividono tra la diretta, 21 ore su 24, del Gf Vip e i social. Stanno lì, in agguato, pronti a registrare, tagliare, montare e pubblicare i video dello scandalo, con tanto di commento indignato, in attesa che i pesci dei social abbocchino all'amo. Sono talmente smaniosi di cogliere qualcuno in fallo che, spesso, nella fretta, cadono in errore come avvenuto poche ore fa. Le scuse? Non sono previste.

Durante la trasmissione in diretta delle immagini dalla Casa nel corso della giornata di ieri, nel primo pomeriggio è accaduto qualcosa di anomalo. Dopo una comunicazione ai concorrenti, la regia si è dimenticata di spegnere la diffusione audio dei microfoni e così una conversazione privata, che sarebbe dovuta rimanere all'interno delle stanze segrete degli autori e della produzione, è diventata di dominio pubblico. Non è stata solo sentita dagli inquilini della casa del Gf Vip ma anche da chi, in quel momento, era sintonizzato sul canale 55 per seguire la diretta.

Mentre alcuni dei gieffini sono riuniti in giardino per godere delle giornate soleggiate romane d'ottobre, si sente parlare distintamente una voce fuori campo. " La massa di imbecilli cerebrolesi... Cazzi loro ", dice una donna. Nella Casa cala il gelo tra i concorrenti, indecisi se fare finta di niente o se, invece, commentare l'accaduto. Mentre a Cinecittà l'imbarazzo è palpabile, a casa gli utenti non si fanno troppi scrupoli e condividono quasi in tempo reale la breve clip sui social. Inutile dire che in poco tempo quelle parole sono rimbalzate ovunque in rete, rendendo virale l'accaduto.

Ed è anche inutile dire che nessuno si è posto alcuna domanda su chi fosse il bersaglio di quelle frasi, oggettivamente forti, ma decontestualizzate. Tutti, o quasi tutti, quelli che hanno commentato l'accaduto sui social hanno dato per scontato che la donna si riferisse ai concorrenti del Gf Vip e così, senza pensarci troppo, è partita la solita macchina del fango, sport nel quale i benpensanti che hanno colonizzato il web sono maestri. Hanno invocato il politicamente corretto, chiesto la messa alla berlina della donna che si è macchiata di un grave peccato. Hanno addirittura "indagato" per risalire alla sua identità, probabilmente per andare in massa sui suoi profili social per lasciare qualche commento d'insulto o simile, convinti che quelle parole si riferissero ai concorrenti nella Casa.

Invece no. Per quanto chi le ha pronunciate non abbia sicuramente detto qualcosa di gentile, con molta probabilità non si riferiva agli inquilini della casa di Cinecittà. Il dubbio non verrà mai chiarito e probabilmente, per quanto il tribunale del politicamente corretto la pensi diversamente, non è nemmeno necessario che si faccia chiarezza sulla vicenda. Quel che stupisce, e non smetterà mai farlo, è l'indole di chi non aspetta altro che "incastrare" il prossimo per la propria soddisfazione personale, anche se è un estraneo che mai ha conosciuto e mai conoscerà.