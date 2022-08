Massimiliano Allegri ha una nuova fiamma? Ecco di chi si tratta

Massimiliano Allegri ha una nuova fidanzata? L'ex tecnico della Juventus è stato pizzicato dal settimanale "Chi" in compagnia di una donna durante una passeggiata. Stando a quanto riporta il sito di Libero Quotidiano si tratta di Nina Lange Barresi, un'affermata e apprezzata consulente finanziaria residente in Svizzera. I due sono stati fotografati insieme, per la prima volta, qualche giorno fa anche se pare - voci di corridoio - si frequentassero già da tempo.

Chi è la presunta nuova fiamma

Della presunta, nuova fiamma di Allegri non si sa molto. Le uniche indiscrezioni trapelate fino a oggi riguardano la carriera professionale - è la proprietaria di una società di consulenza menageriale - mentre resta il mistero sulla sua vita di privata. Sembra, infatti, che Nina Lange Barresi sia una donna molto discreta e non ami esporsi in pubblico. Lo conferma anche la privacy dei suoi profili social su cui, evidentemente, preferisce condividere i vari contenuti solo con una cerchia ristretta di amici e conoscenti. Per certo, da quando sono cominciati a circolare i primi rumors di una presunta relazione col tecnico bianconero non ha né smentito né confermato lasciando gli appassionati di gossip a bocca asciutta. In ogni caso, come si evince dalle foto pubblicate in esclusiva dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, si tratta di una donna bellissima.

La fine della relazione tra Allegri ed Ambra

Dopo la fine della relazione con Ambra Angiolini, è la prima volta che il tecnico della Juventus viene sorpreso in dolce compagnia. La storia d'amore tra mister Allegri e Ambra è durata circa quattro anni, dal 2017 al 2021, salvo poi giungere al capolinea lo scorso autunno. La notizia della separazione era stata un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che speravano nel lieto fine. In tempi non sospetti, prima della rottura, si vociferava addirittura di un imminente matrimonio. Circostanza che, però, non era mai stata confermata dai diretti interessati. Fatto sta che ora il tecnico dei bianconeri sembra aver voltato pagina. Proprio come ha fatto la bellissima e bravissima Ambra che continua a raccogliere consensi dal pubblico. E chissà che in quest'ultimo scampolo d'estate Cupido non scagli una freccia anche per la talentuosa attrice.