Massimo Ranieri cade dal palco. Corsa in ospedale e ricovero: come sta

Grande paura per Massimo Ranieri, che è caduto dal palco durante un concerto al teatro Diana di Napoli. Il cantante era impegnato in un concerto quando, mentre stava per sedersi sui gradini ha messo male un piede ed è scivolato, finendo per terra. Tanta l'apprensione da parte dei presenti, che si sono accorti subito dell'incidente occorso sul palco. Immediati i soccorsi per il cantante 71enne che, dopo un primo accertamento è stato trasportato in ambulanza nell'ospedale più vicino.

Lo spettacolo di Massimo Ranieri è arrivato oltre la 600esima replica, ognuna delle quali con grande successo. Mentre saliva i gradini per sedersi e poi raccontarsi al pubblico del teatro Diana, nella sua amata Napoli, lo showman ha messo un piede in fallo. Il cantante è apparso immediatamente molto dolorante e, viste le sue condizioni, gli organizzatori hanno invitato il pubblico a lasciare la sala, perché il concerto non poteva continuare. Come riferisce il Messaggero, Molti se ne sono andati mentre altri hanno preferito rimanere all'esterno del teatro in attesa di ricevere notizie dal loro beniamino. Viste le sue condizioni in molti si sono preoccupati e sono partiti cori e applausi di incoraggiamento per Massimo Ranieri mentre lasciava il Diana in ambulanza.