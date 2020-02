Matrimonio lampo tra Pamela Anderson e Jon Peters: divorzio dopo 12 giorni

Colpo di scena nella vita sentimentale di Pamela Anderson: dopo essere convolata a nozze con il produttore Jon Peters, l’attrice ha annunciato la separazione dopo soli dodici giorni.

La notizie del quinto matrimonio della Anderson aveva già colto di sorpresa i suoi fan, ignari fino al momento delle nozze della relazione sentimentale tra Pamela e Jon. I due, però, dopo essersi giurati amore eterno a Malibu lo scorso 20 gennaio alla presenza dei figli della Anderson Brandon e Dylan Lee, delle tre figlie di lui e dell’ex moglie, Christine Forsyth-Peters, pare abbiano deciso di prendersi un periodo di pausa per capire quali siano i loro reali progetti di vita e se questi possono coincidere con i desideri di entrambi.

Il matrimonio, che non è stato formalizzato legalmente con un certificato, dunque, sembra sia stato messo in stand by. A riguardo, quindi, Pamela Anderson ha spiegato di essere un momento di riflessione e di aver scelto, per questo motivo, di rimandare a data da destinarsi l’ufficializzazione dell’unione. “ Mi sono commossa nel vedere l’accoglienza che ha ricevuto la notizia del matrimonio tra me e Jon. Saremmo molto grati per il vostro ulteriore supporto visto che abbiamo deciso di prenderci del tempo per rivalutare ciò che vogliamo dalla vita – ha spiegato lei a The Hollywood Reporter - . La vita è un viaggio e l’amore è un processo. Per questo abbiamo deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio. Rispettate la nostra privacy, grazie ”.

Inoltre, dopo la notizia dell’interruzione del matrimonio con Jon Peters dopo soli 12 giorni dalla celebrazione, Pamela Anderson ha pubblicato un tweet in cui parla di un amore che può essere “infinito, ma anche singolare, platonico”. “ L'amore può essere infinito, ma anche singolare, platonico, o proprio quello che ti serve in quel momento – ha scritto lei sul suo profilo social - . L'amore può essere straordinario, e tutto ciò che desideri... ma può anche essere un rimedio che funzioni per aiutare a guarire le ferite o cicatrici ”.

Se la Anderson, dunque, sembra aver deciso di prendersi un momento di riflessione per decidere sul da farsi nella relazione con Peters, lui ha preferito non commentare la separazione lampo dalla sua (ex?) moglie.