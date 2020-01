Matthew McConaughey in Redeemer, nuova serie tv di Nic Pizzolatto

Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto tornano a collaborare per Redeemer, nuova serie tv in stile True Detective.

Redeemer, come sarà la serie con Matthew McConaughey

La serie tv, basata sul libro The Churchgoer di Patrick Coleman, sarà ambientata in Texas, ed avrà come protagonista un ex reverendo, divenuto poi una guardia di sicurezza, che conduce una vita dissoluta. Ingaggiato per indagare sulla sparizione di una donna, il protagonista arriverà a scoprire una struttura criminale che lo metterà di fronte anche alle sue scelte fatte nel passato e nel presente.

Come è evidente fin dalle prime indiscrezioni sulla trama e soggetti coinvolti, si tratterà di una serie tv molto affine alla prima stagione di True Detective. Infatti, oltre alla sceneggiatura firmata da Nic Pizzolatto e il ruolo di protagonista affidato a Matthew McConaughey, anche nel primo capitolo della serie antologica crime della HBO abbiamo assistito ad una storia che intreccia passato e presente, con la vita dell’eroe ormai a pezzi dopo quanto scoperto sulla natura umana nel corso degli anni. A questo va aggiunta anche l’ambientazione, ancora una zona di periferia e non una grande metropoli americana.

Cast e produzione

In Redeemer Matthew McConaughey sarà nuovamente protagonista di una serie tv dopo il ruolo di Rust Cohle, sua ultima interpretazione seriale del 2014. Alla sceneggiatura invece Nic Pizzolatto, già autore delle tre attuali stagioni di True Detective. I due inoltre saranno anche produttori esecutivi della nuova serie, come per la precedente.

Nonostante il passato in HBO, la coppia questa volta lavorerà per il canale FX e il suo partner Fox 21 Television Studios. Il presidente di FX ha commentato entusiasta l’accordo raggiunto con loro, annunciando inoltre una collaborazione con McConaughey e Pizzolatto anche per progetti futuri, non limitati quindi alla realizzazione di Redemeer.

Il futuro di True Detective

Questa notizia di certo complica le cose tra Nic Pizzolatto e True Detective. Il creatore della famosa serie tv targata HBO potrebbe non tornare nei prossimi episodi. Il successo incredibile della prima stagione non è stato confermato dalla seconda, mentre con il terzo capitolo si è cercato di rimediare riportando le vicende con i tratti caratteristici tipici delle puntate con protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson, guadagnandosi nuovamente il favore di pubblico e critica.

Per quanto riguarda il futuro di True Detective, nonostante la notizia del nuovo progetto del suo sceneggiatore, la HBO è da tempo intenzionata ad affidare lo sviluppo del quarto capitolo della propria serie antologica crime a nuovi autori, se non addirittura a mettere in stand-by i lavori.