Matthew Perry segue Jennifer Aniston e sbarca su Instagram

Matthew Perry finalmente su Instagram, come ha fatto in questi mesi la collega di “Friends”, l'attrice Jennifer Aniston.

Come riporta il Mirror, i fan della serie sono andati letteralmente in solluchero alla notizia, annunciata da Lisa Kudrow sul proprio account. L’attrice ha pubblicato un vecchio scatto insieme al collega, aggiungendo una sua celebre battuta della serie nella didascalia: “ Finalmente! Yay! Non posso crederci! I miei occhi, i miei occhi. Benvenuto su Instagram ”. La battuta viene pronunciata dal suo personaggio, Phoebe, quando scopre che Chandler e Monica hanno una storia d’amore segreta.

Perry non ha ancora pubblicato nulla. Ha aggiunto una foto del profilo in bianco e nero, in cui dorme abbracciato a un peluche a forma di emoji, esattamente come per il suo account Twitter. Nella descrizione, l’attore ha scritto: “ Che cos’è, il mio account Instagram? ”. Al momento ha raggiunto 1,8 milioni di follower senza aver pubblicato nessun contenuto speciale.

Tra i profili seguiti dall’attore ci sono i suoi colleghi di “Friends”, Kudrow, Aniston, MattLeBlanc, Courteney Cox e David Schwimmer, così come altri attori che hanno interpretato personaggi ricorrenti nella serie: Reese Witherspoon, che era la sorella minore di Rachel, e Hank Azaria, che era uno dei fidanzati di Rachel, un fisico in missione di studio nell’ex Unione Sovietica. Tra i profili seguiti, oltre ad attori come Robert Downey jr e Kate Hudson, c’è anche quello ufficiale del New Yorker, la rivista per cui il personaggio di Chandler, interpretato da Perry, aspirava a scrivere nella sua immaginazione.

In questi mesi “Friends” si è praticamente riunita sui social. Nelle scorse settimane c’è stato l’approdo di Aniston, che ha mandato in down il social network per il grande volume di traffico sviluppatosi in pochissime ore - un traffico che ha battuto il record del profilo ufficiale dei duchi di Sussex, il Principe Harry e Meghan Markle.

Sui profili dei vari attori della decennale serie finora presenti si sono moltiplicate le foto di gruppo, tra cui una sola attuale che li riunisca tutti quanti in occasione di un breve soggiorno di Schwimmer a New York, dove vivono tutti gli altri. Non sono mancati i momenti amarcord con vecchi scatti dietro le quinte dello show.

