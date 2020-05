Meghan Markle e la collana contro il malocchio che fa indignare il web

Ad oggi Meghan Markle è una tra le donne più influenti al mondo. Non è solo un’icona di moda e di stile, ma la ex duchessa del Sussex resta una personalità di spicco anche e soprattutto dal punto di vista umanitario. Meghan infatti è ambasciatrice e benefattrice di molti charity che si occupano della salvaguardia dell’ambiente e della tutela delle donne. E proprio per la Smart Worker, di recente, la Markle è apparsa in un breve video di presentazione per annunciare di essere diventata la sostenitrice di questa fondazione benefica che si occupa di donne e parità nel mondo del lavoro.

E in attesa che la pandemia sia un lontano ricordo, così da poter tornare alla sua vita di sempre, dalla sua abitazione a Los Angeles, Meghan Markle appare in un video sulla pagina instagram dell’associazione, spiegando il motivo per quale ha deciso di sposare la mission delle Smart Workes. Con un look molto sobrio, senza dimenticare però il suo sorriso smagliante, la Markle ha tessuto le lodi della fondazione che da "anni continua a regalare una speranza alle donne". Ma al di là delle parole che la moglie di Harry ha speso per l’associazione benefica e per il suo ruolo di madrina, a nessuno è sfuggito il ciondolo che Meghan ha sfoggiato durante il video di presentazione.

È una collana molto semplice, nulla di estroso. Un ciondolo che sarebbe passato inosservato se non lo avesse indossato la Markle. Gli utenti del web affermano però che Meghan avrebbe indossato una collana del costo di 400 euro e che avrebbe persino un potere benefico: avvero combatterebbe il malocchio. E molti non avrebbero apprezzato la scelta di spendere una somma del genere per un gioiello che non avrebbe nessun valore. Invece non è così. Perché gli esperti affermano che la collana indossata da Meghan è un "oggetto che serve a proteggere chi lo indossa dalle vibrazioni negative". E non sarebbe stata indossata così per caso. Meghan Markle inoltre non avrebbe acquistato di tasca sua il gioiello, ma lo avrebbe ricevuto in dono durante il suo viaggio regale in Africa. Infatti dal sito web, dove è possibile acquistare il gioiello incriminato, si legge che è di ispirazione turca e, "secondo la leggenda permette a chi lo indossa di allontanare le gelosie degli altri e dissipare i pensieri negativi".

Non sarebbe quindi un caso se Meghan abbia deciso di indossare proprio ora un gioiello così importante, dato che sono molti gli haters che non avrebbero perdonato la sua scelta di lasciare la corona e di aver spezzato l’armonia della famiglia reale.