Meghan Markle e il principe Harry sono felici in California (nonostante tutto)

Polemiche, critiche e dissidi: negli ultimi tre mesi la corona inglese è stata scossa dall’urgano Megxit. E ora che Meghan Markle e il principe Harry hanno divorziato ufficialmente dalla corona, la situazione pare che stia tornando alla normalità. Sì, perché come riportano alcune fonte vicine agli ex duchi di Sussex, nonostante tutto quello che è successo da quell’annuncio del 9 gennaio, Meghan e Harry sono persone felici, e sono pronti a iniziare un nuovo capitolo della loro vita. La gola profonda rivela alcuni dettagli al magazine People, il quale in un articolo che è stato pubblicato qualche ora fa, spiega come sono cambiate le abitudini della ex coppia reale dopo la Megxit.

L’emergenza da coronavirus può anche aver messo in pausa tutti (o quasi) i progetti lavorativi di Meghan Markle, ma la voglia di mettersi in gioco e di tornare sulle scene non manca. Ora i due sono a Los Angeles, in California. Su un aereo privato sono atterrati sul suolo americano nel corso della settimana scorsa e, secondo le prime indiscrezioni, vivono in una villa di Malibù. E sono felici. La fonte è sicura di quello che ha rivelato. Meghan e Harry pare che abbiano raggiunto "la stabilità che da tempo stavano cercando e che faticavano a trovare". La gola profonda ammette che la "Megxit ha segnato nel profondo i duchi di Sussex, ma hanno deciso di voltare pagina per il bene del piccolo Archie". Meghan Markle, infatti, avrebbe scelto di prendere le distanze dalla corona inglese non solo perché era stanca di essere tampinata dalla stampa inglese, ma perché voleva che suo figlio crescesse come un uomo libero e senza le ferree regole di corte. Sono felici, questo è vero, ma comunque preoccupati per l’emergenza sanitaria che ha cambiato le loro abitudini.

"Come tutti, si stanno adattando alle nuove regole imposte dal governo – aggiunge la fonte -. Questo ha permesso loro di concentrarsi sulla famiglia e le tante cose che possono fare in casa. In maniera sicura e, soprattutto, con serenità – continua -. Questo ha permesso ai duchi di pianificare il futuro e pensare positivo che l’emergenza potrà essere quanto prima un lontano ricordo. Meghan pensa a eventi di beneficenza e allo sviluppo di un’organizzazione no profit". Secondo l’insider, la Megxit avrebbe messo gli ex duchi di fronte a nuove sfide: "Cercano di essere genitori modello. Archie ora è la loro priorità". Da quel che sembra, al netto delle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, la vita in California pare che sia stato un vero toccasana per Harry e Meghan.