"Meghan Markle ha sempre voluto eclissare Lady D." Verità scottanti dalla scrittrice e confidente di Kate

Ci sono verità che è impossibile da nascondere, almeno quando si tratta della famiglia reale inglese. I Windsor dallo scorso gennaio sono letteralmente bersagliati su più fronti a causa della rottura (e annessa fuga da Londra) di Meghan Markle e del Principe Harry. Si sa, la Megxit ha sconvolto fin nel profondo gli assetti della Corona e ancora oggi nessuno dei reali riesce a trovare la propria dimensione. Tutti sono contro Meghan, l’attrice che è diventata duchessa, la quale avrebbe agito secondo un piano ben preciso solo per acquistare più credibilità nell’ambiente e spingere la sua attività benefica. Ma ci sarebbe anche altro. Secondo Colin Campbell, amica di Kate Middleton e conoscitrice dei legami della royal family, il piano di Meghan non sarebbe stato solo mirato a raggiungere uno scopo ben preciso. La ex duchessa avrebbe voluto eclissare il mito di Lady D.

Le scottanti rivelazioni sulla Markle sono trapelate in "Meghan and Harry: The Real Story", una biografia che è stata scritta proprio dalla Campbell la quale, sfruttando tutte le sue conoscenze, ha cercato di delineare e commentare gli assetti della corona inglese. In particolare, questo libro si sofferma sui motivi per il quale Meghan Markle avrebbe spinto Harry a lasciare la famiglia reale, sottolineando che la ex duchessa avrebbe rinunciato al suo titolo proprio perché non riusciva a "diventare" come Lady D., anzi si era resa conto che superare il fascino e l’appeal della principessa triste era un’impresa impossibile.

Inoltre, tra le pagine del libro, l’autrice si è soffermata anche sulla figura del principe Harry, rivelando che il secondogenito non "avrebbe spina dorsale e avrebbe accettato passivamente tutte le scelte di Meghan". La Campbell azzarda anche un’ipotesi. "Oggi Harry sarebbe ancora un membro effettivo della famiglia. Meghan ha agito alle sue spalle e lo ha circuito con il sogno di una vita migliore". Ipotesi che se confermate potrebbero creare ulteriore scompiglio all’interno della famiglia. “Meghan però non è mai stata scortese – continua -. Ha solo agito per cercare di essere la migliore, ma è impossibile esserlo”.

La Campbell ha 70 anni ed è una scrittrice che ha origini tedesche. È diventata un’esperta di corte dopo che ha intrattenuto un lungo rapporto di amicizia con Lady D. Un rapporto che ha permesso di entrare nelle “grazie” di Kate Middleton, tanto che la scrittrice ad oggi è considerata l’amica e confidente della Middleton. Non ha mai approvato il legame di Harry con Meghan e le sue intuizioni si sono sempre rivelare veritiere.