L'indiscrezione: "Meghan Markle al Met Gala come Lady Diana. La corona trema"

Stando ai rumors Meghan Markle dovrebbe partecipare senza il principe Harry all’esclusivo evento mondano del Met Gala che avrà luogo il prossimo 4 maggio a New York. Un appuntamento attesissimo e imperdibile per gli amanti della moda. Il cuore del Met Gala, per esteso il Costume Institute Gala, è la raccolta fondi annuale per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. L’evento segna anche l’inaugurazione della mostra di moda del Costume Institute che si tiene ogni anno e che nel 2020 sarà aperta dal 7 maggio al 7 settembre.

La serata mondana ha subìto numerose trasformazioni dal 1948, anno di “nascita”. All’inizio, come spiega Marie Claire, non era che una cena di beneficenza a mezzanotte il cui biglietto costava l’equivalente di 5 euro. Dagli anni Settanta in poi il Met Gala è diventato un avvenimento glamour in cui spesso l’obiettivo degli ospiti è stupire e perfino trasgredire attraverso i loro abiti. Come giustamente evidenzia ancora Marie Claire, non è raro assistere a delle vere e proprie mascherate goliardiche sul cui gusto potremmo discutere. Il desiderio di farsi notare con un abbigliamento talvolta sopra le righe è supportato anche dal dress code che cambia ogni anno in base a un tema prestabilito.

Quest’anno, rivela Tgcom24, il fil rouge dell’evento e della mostra sarà il tempo. Il titolo dell’intera manifestazione è “About Time. Fashion and Duration” e ripercorrerà le tappe della storia della moda dal 1870 a oggi. La scelta del tema non è casuale, visto che quest’anno il Metropolitan Museum compie 150 anni. Da queste premesse possiamo intuire che la serata non sia adatta ai membri della royal family britannica, anzi, sia proibita ai senior Windsor.

Il 4 maggio, però, Meghan Markle avrà già dato il suo addio ufficiale a Buckingham Palace e quindi potrebbe partecipare, almeno stando a quanto riferito dai tabloid. Comunque non c'è ancora alcuna conferma da parte della diretta interessata. Inoltre almeno in teoria Meghan rimane la duchessa del Sussex, legata alla royal family benché libera dai doveri reali. In pratica, però, la moglie del principe Harry sarebbe decisa a crearsi una nuova immagine post-Windsor. Sembra infatti che Meghan Markle sarà accompagnata dal caporedattore di Vogue UK Edward Enninful e, secondo i giornali, dovrebbe indossare un abito “glamour e androgino” .

Il duca di Sussex non ci sarà ed è possibile che la sua assenza sia stata studiata per evitare imbarazzi alla royal family. I rumors parlano di una regina Elisabetta piuttosto preoccupata dalla partecipazione di Meghan Markle a un gala tanto chiacchierato. Inoltre a questo proposito non può sfuggire il paragone tra la duchessa di Sussex e Lady Diana. Forse non tutti ricordano che nel 1996 la principessa del Galles partecipò al Met Gala con un abito sottoveste di Dior che suscitò scalpore. Era molto elegante e ben lontana dall’estro chiassoso di certi vestiti indossati agli ultimi eventi di New York, ma ugualmente trovò dei detrattori accaniti.

Il particolare che spicca è proprio l’assenza di un cavaliere. Nel caso di Lady Diana questa mancanza era dovuta al divorzio, ma in fondo lo scopo della madre di Harry e di Meghan Markle (se davvero andrà al Met Gala) è lo stesso. Reinventarsi, rinnovarsi, affermare l’unicità e l’individualità, brillare di una luce propria spesso, forse, oscurata dalla luccicante Corona britannica.