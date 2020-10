Meghan non torna a Londra per Natale. La Markle è incinta?

Nuove indiscrezioni stanno facendo impazzire i bookmakers di corte. E come al solito c’è Meghan Markle al centro dell’attenzione. Anche se da più di un anno vive a Los Angeles insieme al suo amato Principe Harry, non smette di creare scompiglio all’interno della famiglia reale inglese. La lontananza non ha di certo messo a tacere le voci dissidi interni, anzi i problemi si sono ingigantiti. Solo qualche giorno fa era trapelata in rete una notizia che subito aveva fatto il giro del web: Meghan Markle sarebbe tornata a Londra per Natale e sarebbe rimasta fino a gennaio perché, con il nuovo anno, avrebbe dovuto recarsi in tribunale per la causa intentata contro i tabloid inglesi. Sulla vicenda ci sarebbe un bel colpo di scena.

Secondo le prime indiscrezioni, l’Alta Corte di Londra accoglie (a sorpresa) la richiesta invitata dai legali di Meghan. Il processo contro l’Associated Newspaper, di proprietà del Daily Mail e del Mail on Sunday per la diffusione della corrispondenza privata di Meghan, è stato rinviato di nove mesi. Ovvero fino all’autunno del 2021. Un rinvio che fa sorgere molti dubbi sulla natura del processo e, soprattutto, sulla richiesta che è stata depositata e accolta dai legali di Meghan. La verità sta nel mezzo, ma secondo gli esperti sono due le ipotesi più accreditate. Tutto sarebbe riconducibile alla pandemia da Covid-19. Essendo una cittadina extra-europea, Meghan Markle una volta atterrata a Londra, dovrebbe rispettare per 14 giorni un regime di auto-isolamento in modo tale da tenere sotto controllo l’infezione. E, a causa dell’alto tasso di contagio, la duchessa avrebbe preferito attendere un periodo migliore per tornare a Londra. Altri, però, rivelano una verità ben diversa che apre un nuovo e complesso scenario.

Il rinvio del processo potrebbe essere legato alla seconda gravidanza di Meghan Markle. La ex duchessa potrebbe essere incinta per la seconda volta e, per questo motivo, avrebbe preferito restare a Los Angeles per non mettere in pericolo lei stessa e la salute del nascituro. L’ipotesi è tutta da confermare, dato che da parte dei diretti interessati non è stata diffusa nessuna comunicazione ufficiale, ma una possibile gravidanza era nell’aria da tempo. Ancor prima che il mondo finisse nella morsa del virus. E quindi, quanto è avvenuto con il processo, potrebbe essere collegato allo stato di salute della ex duchessa. E con il Natale a Londra? Se il gossip fosse confermato, né Meghan Markle né il principe torneranno in città per le festività per il secondo anno consecutivo. Per ora il rumor resta tale. Non resta che attendere la conferma o la smentita.