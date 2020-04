Meghan Markle sulle orme hollywoodiane di Angelina Jolie?

I giornali internazionali non hanno dubbi. Meghan Markle non vedrebbe l’ora di tornare a recitare. A quanto pare la duchessa di Sussex non avrebbe mai abbandonato il sogno per cui ha studiato e lavorato duramente. Neppure i titoli nobiliari e il matrimonio con un principe sarebbero riusciti a scalfire i suoi progetti. Meghan ha appena prestato la sua voce per il documentario Disney “Elephant”, ma è probabile che questo sia solo il primo, timido passo di una carriera che si preannuncia sfolgorante.

Sembra anche che la moglie del principe Harry non sarà sola nella sua (ri)conquista di Hollywood. Secondo il magazine australiano New Idea Meghan Markle potrà contare su un modello d’eccezione, Angelina Jolie. Una fonte ha dichiarato al settimanale: “È di dominio pubblico che per molti anni si sia ispirata ad Angelina Jolie. La stima per i suoi successi sia professionali che personali: ai film sbanca-botteghino ha affiancato la gestione di una famiglia numerosa e tante azioni umanitarie”.

Insomma per Meghan Markle l’attrice sarebbe una musa ispiratrice. Secondo l’insider la duchessa starebbe pensando di chiedere direttamente alla Jolie dei consigli in merito alla sua futura carriera, ma anche per quel che riguarda il fronte familiare. La Markle vorrebbe una carriera appagante forse al cinema (magari con “incursioni” nella moda, ma al momento non ci sono certezze), una famiglia in armonia e un costante coinvolgimento nelle iniziative umanitarie.

Come scrive Vanity Fair c’è la possibilità che la duchessa riprenda a recitare, ma anche che si occupi, per esempio, della produzione di documentari che raccontino la natura del nostro mondo e la vita di popoli lontani. Questa opzione le permetterebbe di coniugare le attività benefiche alla passione per il cinema. Non è neanche escluso che in futuro Meghan Markle interpreti film impegnati, magari scegliendo ruoli di grande impatto, o di personaggi che hanno avuto un peso nella Storia e nella società. Per ora dobbiamo accontentarci di lavorare di fantasia, benché vi siano degli appigli con la realtà da non sottovalutare.

Per esempio un altro insider ha rivelato al Sun che la duchessa “potrebbe tornare sul set già ad autunno, sogna di partecipare alla realizzazione di documentari che trattano le cause che le stanno più a cuore” . Sappiamo che Meghan Markle tiene molto alla questione dei diritti femminili e alla salvaguardia dell’ambiente. La fonte ha affermato: “Ha già parlato con alcuni agenti del mondo dello spettacolo, ha spiegato loro la strada che vorrebbe seguire. L’idea dei documentari la rende davvero entusiasta”.