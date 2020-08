Mercedesz Henger è un'altra persona con il fisico da "palestrata"

Mercedesz Henger, figlia della ex attrice hard Eva Henger e del compianto produttore e regista Riccardo Scicchi, ha mostrato attraverso un post sulla sua pagina Instagram ufficiale il cambiamento fisico ottenuto grazie a lunghe sessioni di esercizi in palestra.

La giovane, da tempo legata al personal trainer Lucas Peracchi, si è mostrata ai suoi follower con un fisico più definito e più temprato. Nella foto pubblicata, la 29enne ha accostato una sua immagine risalente al 2016, quando partecipò al reality Isola dei Famosi, e una attuale. Ha in seguito aggiunto una lunga didascalia: "Era da tanto tempo che non mettevo un "prima e dopo", questo perché aspetto sempre di arrivare al "massimo" per poter mostrare con orgoglio i risultati della tanta fatica in palestra ... quel "massimo" non so neanche io che cosa significhi. So solo che adesso, la maggior parte dei giorni, sono felice e soddisfatta del mio fisico".

Continua poi: "Indipendentemente da quello che possono pensare le persone. "Hai le gambe troppo grosse", "le braccia non sono femminili" e altri commenti a caso che neanche mi vengono in mente. Certo, sono tutte opinioni valide, sempre se pensate che a giudicare il vostro fisico debbano essere gli altri, ma io non la penso così. Penso che tutti sono bellissimi qualsiasi sia il loro fisico, l’importante è che siano felici e soddisfatti di loro stessi. Ci sono giorni o settimane in cui non sono per niente tirata come nella foto a destra , mi gonfio, mi fermo un attimo. Ma rimango sempre felice e consapevole del fatto che ho lavorato sodo per ottenere risultati che non avrei mai pensato di poter ottenere. E continuerò a lavorare per la mia felicità e soddisfazione".

In ultimo la Henger dedica un passaggio al suo compagno per ringraziarlo di esserle stata vicino: "Ovviamente tutto ciò non sarebbe stato facile senza il mio Lucas Peracchi, quindi, come sempre: grazie amore mio".

In breve sotto al post sono fioccati i commenti dei follower. Alcuni hanno apprezzato il nuovo aspetto della Henger ex naufraga, mentre altri non hanno mancato di avanzare dubbi. Alcuni sono arrivati a rimpiangere il suo fisico precedente.