La compagna di Rugani è incinta: "Sono ancora positiva al Covid-19"

Nella giornata di ieri in cui è ricorsa la domenica delle Palme, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova diretta di Live, il talk-show condotto da Barbara d'Urso. Nel nuovo appuntamento tv in questione si è confermata l'assenza del pubblico in studio, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per prevenire l'ulteriore diffusione del coronavirus in Italia. La diretta è stata segnata da diversi collegamenti tv, uno dei quali ha visto protagonista Michela Persico, compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani.

I due fidanzati, recentemente risultati positivi al test sul coronavirus da loro effettuato, stanno vivendo a distanza il loro amore nei difficili giorni della quarantena, disposta nel Belpaese come misura antivirus. Allo stato attuale, la giovane vive a casa sua insieme ai suoi animali domestici. E il compagno trascorre l'autoisolamento domiciliare in un hotel messo a disposizione per lui proprio dalla Juventus.

E, in occasione del suo collegamento registratosi a Live, la 29enne -giunta al quarto mese di gravidanza- ha fatto sapere di essersi sottoposta di nuovo al test sul Covid-19. E di non essere ancora riuscita a sconfiggere il virus. “Sono ancora positiva al Coronavirus -ha, infatti, dichiarato, incalzata dalle domande della d'Urso-. La mia quarantena in completo isolamento continua. Io e Daniele dovremo stare ancora un mesetto distanti”.

La Persico è in trepidante attesa per la nascita del suo primogenito. E sul fronte gravidanza ha, di recente, ricevuto delle notizie rassicuranti. “Mi hanno detto che gli esami della gravidanza prenotati da tempo come il dna fetale -ha, quindi, aggiunto, in diretta- che individua eventuali malformazioni nel bambino, si possono fare a domicilio. La clinica alla quale mi sono rivolta non ha però questa possibilità. Ma visto che sono una mamma giovane mi hanno detto che sono meno a rischio. Quindi sono più tranquilla”.

Prosegue a gonfie vele la love story della conduttrice sportiva bergamasca e il difensore lucchese, uniti dal loro amore sin dal 2016. Questo, nonostante i due siano costretti a vivere a distanza tra loro, per via della pandemia di coronavirus. Intanto, l'ultimo intervento televisivo della 29enne è mostrato in un video pubblicato dalla pagina Twitter di Live: non è la d'Urso.