Michela Persico positiva al Covid-19: "Sto bene, non ho sintomi"

Michela Persico, giornalista e conduttrice sportiva, è risultata positiva al Covid-19. La notizia non lascia però sorpresi visto che la Persico è la compagna di Daniele Rugani, difensore della Juventus, primo positivo al coronavirus del campionato di calcio di Serie A. Proprio per questo la giornalista, originaria di Bergamo, si è sottoposta al tampone per la ricerca del virus.

Solo pochi giorni fa Michela Persico aveva rilasciato un'intervista al "Corriere della Sera" per rassicurare tutti sulle condizioni di salute del compagno, il calciatore Daniele Rugani, che il 12 marzo scorso aveva annunciato la sua positività al Covide-19. La bella conduttrice sportiva aveva parlato per conto del fidanzato, in isolamento forzato dalla famiglia e dagli affetti, parla di un caso asintomatico. Oggi, a pochi giorni dal test di Rugani, ecco arrivare la conferma della positività della giornalista. Michela Persico ha scelto i social network per annunciare ai suoi follower di esser risultata positiva al tampone: " L’esito è positivo ma ci tenevo a tranquillizzare tutti quelli che mi chiedono della mia salute. Voglio dirvi che sto benissimo per mia fortuna, non ho alcun sintomo, questo per dire che ci possono essere anche dei casi che, nella sfortuna, sono più fortunati. Basta stare in casa e se sale un po’ la febbre basta prendere la tachipirina e tutto passa. Come Daniele (Rugani, ndr), siamo positivi ma asintomatici ".