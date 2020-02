Milano fashion week, anche Biagiotti cancella la sfilata. Dolce e Gabbana la confermano

La Fashion Week di Milano è uno degli eventi più attesi dell'anno, che porta in città decine di migliaia di persone da ogni parte del mondo. Le griffe più importanti presentano le collezioni, si tengono eventi e manifestazioni in tutta la città. La FW A/I 2020 è segnata dall'incubo Coronavirus e dopo le ultime notizie sulla diffusione del virus, alcune sfilate sono state annullate, come quella di Biagiotti e Armani.

Il primo a prendere provvedimenti è stato Giorgio Armani, che con una comunicazione diramata nella tarda serata di ieri ha reso noto che la sua sfilata, attesissima per oggi alle 16, si svolgerà a porte chiuse. " Il signor Armani comunica che la sfilata della collezione autunno/inverno 20/21 Giorgio Armani si terrà a porte chiuse, dati i recenti sviluppi del Coronavirus in Italia ", si legge nella nota dell'ufficio stampa della maison. Fino a questa mattina, l'atelier Armani sembrava essere l'unico a prendere una decisione così drastica ma in poche ore anche altri importanti marchi che avrebbero dovuto presentare le loro collezioni hanno deciso di seguire l'esempio di Re Giorgio. " Mi ha chiamato Giorgio Armani che mi ha detto 'io la sfilata la faccio a porte chiuse'. È giusto che ognuno faccia le sue scelte ", ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, in queste ore impegnato a organizzare gli interventi e a gestire il principio di emergenza in città.

Pochi minuti fa, anche la maison Biagiotti ha comunicato l'intenzione di svolgere la sfilata prevista per oggi a porte chiuse. " Lavinia Biagiotti Cigna comunica che la sfilata della collezione Laura Biagiotti AI 2020-21 prevista per oggi, 23 febbraio 2020, si svolgerà a porte chiuse. La decisione è stata presa in seguito all'aggravarsi della situazione relativa al Coronavirus nel nostro Paese con il fine di non esporre gli invitati a rischi ", si legge nella nota stampa della casa di moda.