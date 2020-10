"Mio figlio è morto e ho perso la testa" Le rivelazioni choc di Angela da Mondello

Balzata agli onor di cronaca grazie ai social per quella sua esternazione sul Covid, Angela da Mondello ad oggi è una vera web star. E lo testimoniano i tanti follower che ha racimolato nel momento in cui ha inaugurato il suo profilo Instagram. Nella puntata che è stata trasmessa nel corso della serata di domenica 11 ottobre a Live-Non è la D’Urso, Angela da Mondello è apparsa in studio proprio come aveva promesso, confermando i rumor dei scorsi giorni. Per la donna non è stata la sua prima ospitata nello show di Canale 5, dato che durante il lockdown è stata già intervistata ben due volte dalla conduttrice. Anche questo intervento on-screen ha lasciato il segno. Angela da Mondello ha promesso di rivelare il motivo per qualche non poteva lasciare la Sicilia e, in lacrime, ha raccontato la sua versione dei fatti.

"Ho avuto problemi con la giustizia. Non potevo lasciare la regione ma adesso è tutto risolto. La libertà non ha prezzo –esordisce-. Mio figlio stava male e ho perso la testa. Sono stata condannata per furto. E poi l’ho perso dopo una lunga malattia- racconta-. Come mamma mi sentivo in dovere di fare qualcosa per lui. E alla fine ho rubato. Non sono una spacciatrice né una criminale – precisa-.Da quando è morto sono cambiata. Non ho accettato la perdita di mio figlio e ho fatto tutto quello che ho potuto. Anche sbagliando – e poi aggiunge-. Ora sono una donna diversa, non mi ho paura più di nulla. Tutto quello che mi dicono mi scivola addosso".

Ma oltre a questa sconcertante rivelazione, Angela da Mondello discute anche del suo successo insperato, che ha trovato nel mondo dei social. "Non sono diventata famosa perché sono stata io a volerlo -commenta-. Ho detto una cosa sbagliata e me ne sono vergognata. Sono stata mesi in casa presa dall’ansia e dalla disperazione – racconta-. Sono una persona umile, ma se mi propongono qualcosa in tv io lo accetto. Lo faccio per dare un futuro a mia figlia", ammette. E ha parole anche sul Covid: "Ora rimpiango di aver detto che il virus non c’era. Ora mi impegno a rispettare le regole. Quando sono stata intervistata, a Palermo c’erano pochi contagi",conclude. E intanto le quotazioni social di Angela da Mondello salgono ogni giorno di più. È nata una nuova stella made in Italy?