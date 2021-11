Il mistero di Sleepers: il film con Brad Pitt è una storia vera?

Sleepers è il film del 1996 che andrà in onda questa sera alle 21.17 su Iris. Diretto da Barry Levinson la pellicola ha un cast eccezionale che include Brad Pitt, Vittorio Gassman e Robert De Niro. Sleepers è inoltre tratto dal'omonimo romanzo di Lorenzo Carcaterra che ha più volte affermato che le vicende trattate nel libro rispecchiano una storia vera legata alla sua infanzia.

Sleepers, la trama

Sleepers inizia a New York, nel quartiere di Hell's Kitchen noto per la sua reputazione tutt'altro che linda. È l'estate del 1967 e quattro ragazzi - tutti alle prese con situazioni familiari problematiche e a volte pericolose - sognano di diventare adulti in fretta e diventare dei gangster in grado di tenere sotto controllo la propria esistenza. Lorenzo (Joseph Perrino), Michael (Brad Renfro), John (Geoffrey Wigdor) e Tommy (Jonathan Tucker) decidono così di mettere alla prova la loro abilità criminale e finiscono con il rubare un carretto degli hot-dog. La bravata, però, finisce in tragedia quando il carretto finisce con l'investire un signore che stava uscendo dalla metropolitana. Ritenuti colpevoli i ragazzi vengono trasferiti al Wilkinson Home, un riformatorio maschile dove i peggiori incubi dei ragazzi verranno personificati dalla figura di Sean Nokes (Kevin Bacon). Tra pestaggi, violenze e veri e propri abusi i ragazzi finiranno col collezionare cicatrici difficili da mandare via.

Molti e molti anni dopo questi terribili fatti i quattro amici sono diventati adulti e hanno tutti preso delle strade diverse. John (Ron Eldard) e Tommy (Billy Crudup) hanno realizzato il loro sogno di diventare criminali. Un giorno, mentre si trovano in un pub di Hell's Kitchen incrociano di nuovo la strada di Sean Nokes e capiscono che è arrivato il momento di chiedere il pagamento per tutto quello che hanno subito quando non erano altro che bambini. Con l'aiuto di Lorenzo (Jason Patrick) - diventato un giornalista - e quello di padre Bobby Carillo (Robert De Niro), John e Tommy dovranno difendersi da un'accusa mossa dal procuratore distrettuale, il loro vecchio amico Michael (Brad Pitt). Ma le cose stanno davvero così?

Sleepers è tratto da una storia vera?

Come già accennato all'inizio, l'autore del romanzo di Sleepers ha sempre asserito che i fatti narrati corrispondono ad eventi realmente accaduti a Lorenzo Carcaterra quando era solo un bambino. Non a caso, infatti, uno dei personaggi della vicenda si chiama proprio Lorenzo, quasi a voler sottolineare questa vicinanza tra la realtà e la finzione. Sull'argomento è intervenuto ancora una volta Carcaterra che interrogato di nuovo sulla veridità dei fatti narrati ne ha parlato durante una sessione di "domande e risposte" sul proprio sito riportato dal Daily Star. Lo scrittore ha detto: "Ci sono molte persone che mi fanno questa domanda. Per prima cosa, nomi, date e luoghi sono stati cambiati. Secondo, le istituzioni hanno fatto delle domande alle quali mi sono rifiutato di rispondere. Ma alla fine dei conti: è una storia vera ed è la mia storia. Coloro che sceglieranno di crederci avranno il mio cuore. Coloro che sceglieranno di non crederci... be', sta a loro decidere."

Sleepers venne pubblicato per la prima volta dalla Ballantine Books e venne inserito nella categoria dei romanzi non-fiction e quasi immediatamente causò una controversia legata all'idea di quattro adolescenti che vengono mandati in un riformatorio dove subiscono brutali atrocità per poi avere l'occasione di prendersi la propria vendetta, senza che la giustizia o il sistema legale statunitense abbia alcun ruolo. Nonostante l'autore abbia continuato ad affermare che Sleepers racconti la sua vera storia, molti altri sembrano non essere d'accordo. The Sacred Heart of Jesus Church and School - istituto che Carcaterra frequentò - negò la versione dell'autore. Anzi i preti che vi lavoravano si mostrarono offesi da tutto quello che Carcaterra aveva scritto. Ad ogni modo, grazie al successo del libro e del film, Sleepers attirò l'attenzione anche dei rappresentati della legalità di New York che decisero di fare delle indagini. Come viene spiegato dal sito dell'Internet Movie Data Base, secondo queste indagini non risultavano casi che potessero avere somiglianza con i fatti raccontati nel libro. Inoltre, analizzando il registro delle presenze di Carcaterra a scuola, appare evidente che il ragazzo non avrebbe potuto essere in riformatorio tanto a lungo quanto ha scritto nel suo libro.