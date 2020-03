Mogol riscrive "Il mio canto libero": ecco ​l'inno dei medici contro il coronavirus

In un momento in cui solo la musica sembra essere in grado di donare un po' di speranza, Mogol ha deciso di riscrivere e dattare uno dei suoi brani più famosi, "Il mio canto libero", trasformandolo - grazie alla musica e alle voci di decine di medici e di infermieri - in un inno contro il coronavirus.

"In un mondo che... fa paura ormai, noi ti aiuteremo sai... Tutto passerà, e sorriderai, noi ce la faremo, sì, lo vedrai. Adesso resta a casa, esci solo per la spesa, domani è un nuovo giorno...", sono alcune delle parole scritte dal maestro Giulio Rapetti, in arte Mogol, nella rivisitazione de "Il mio canto libero". L’iniziativa, nata grazie alla collaborazione tra il maestro e la Federazione italiana delle Società medico scientifiche (Fism), ha visto protagonisti medici e infermieri di tutta Italia che, uniti ma distanti, hanno eseguito il brano - in voce e musica – riscritto appositamente da Mogol. I camici bianchi e verdi, fra un turno e l'altro, dalle proprie case o da una stanza di ospedale, hanno realizzato il video della canzone per invitare gli italiani a restare a casa e dare loro un momento di speranza, mentre negli ospedali di tutto il paese si combatte la "guerra" contro il Covid-19. Parole semplici ma dirette che fanno da filo conduttore tra gli italiani e gli operatori sanitari in questo drammatico momento di emergenza.